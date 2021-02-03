Президент анонсировал презентацию судебной реформы в Украине: что планируют

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рабочую
презентацию всей судебной реформы. Она состоится в четверг, 4 февраля.
Совещание президента Украины (фото из открытых источников)
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По данным "Судебно-юридической газеты", у Высшего совета
правосудия будет выбор, а не просто церемониальная функция по назначению 16
членов ВККС, которых им рекомендует назначить Конкурсная комиссия с
международными экспертами. Так, планируется, что Конкурсная комиссия
предоставит ВСП протокол не с 16 кандидатами (как было предусмотрено ранее), а
с 32 кандидатами в ВККС. Соответственно, будет элемент конкурса, точку в
котором будет ставить именно Высший совет правосудия.
Также предлагается закрепить статус Конкурсной комиссии по
отбору членов ВККС – она будет вспомогательным органом Высшего совета
правосудия, который создается для способствования назначения ВСП членов ВККС.
Напомним, как сообщали ранее судебная реформа в Украине может затянуться на несколько месяцев, но она однозначно принесет результат. Парламентом был принят законопроект для перезапуска реформы судебной системы. Работа над этим законопроектом возложена не только на правительство, а на всю команду. 7 ноября вступил в действие закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который 6 ноября был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".
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