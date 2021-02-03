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Президент анонсировал презентацию судебной реформы в Украине: что планируют

Глава государства Владимир Зеленский сообщил о подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы

3 февраля 2021, 23:55
Автор:

Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рабочую презентацию всей судебной реформы. Она состоится в четверг, 4 февраля.

Президент анонсировал презентацию судебной реформы в Украине: что планируют

Совещание президента Украины (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", — заявил Зеленский.

По данным "Судебно-юридической газеты", у Высшего совета правосудия будет выбор, а не просто церемониальная функция по назначению 16 членов ВККС, которых им рекомендует назначить Конкурсная комиссия с международными экспертами. Так, планируется, что Конкурсная комиссия предоставит ВСП протокол не с 16 кандидатами (как было предусмотрено ранее), а с 32 кандидатами в ВККС. Соответственно, будет элемент конкурса, точку в котором будет ставить именно Высший совет правосудия.

Также предлагается закрепить статус Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС – она будет вспомогательным органом Высшего совета правосудия, который создается для способствования назначения ВСП членов ВККС.

Напомним, как сообщали ранее судебная реформа в Украине может затянуться на несколько месяцев, но она однозначно принесет результат. Парламентом был принят законопроект для перезапуска реформы судебной системы. Работа над этим законопроектом возложена не только на правительство, а на всю команду. 7 ноября вступил в действие закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который 6 ноября был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-poslami-krayin-g7-ta-yevroso-66353
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