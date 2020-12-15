В Кабмине могут появиться новые министры: названы кандидатуры

Язык
Coinspot 15.12.2020
BTC/USD
19364.50
ETH/USD
585.55
LTC/USD
81.54
НБУ 15.12.2020
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Сегодня, 15 декабря, будет проведено заседание фракции "Слуги народа", в ходе которого будет обсуждаться назначение 3 новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. Вечером будут рассматривать несколько кандидатур на должности министров. В их число будут входить Сергей Шкарлет, Юлия Лапутина, а также Юрий Витренко. Об этом сайту РБК-Украина рассказала нардеп Галина Янченко.
ФОТО: Из открытых источников
На должность министра
образования и науки будут рассматривать кандидатуру Сергея Шкарлета. На данный
момент чиновник является временным исполняющим обязанности министра образования и науки. Летом текущего года профильный комитет Верховной Рады не
одобрил его назначение министром. Причиной тому послужила связь Шкарлета с
Партией регионов в прошлом. К слову, в июне 2020
года в монографии и научных работах Сергея Шкарлета обнаружили академический
плагиат в большом объеме.
Юрий Витренко, являющийся гендиректором инвестиционной компании "АЯ Капитал" и экс-директором по развитию бизнеса Национальной акционерной компании
"Нафтогаз Украины" будет рассматриваться на должность главы
Министерства энергетики.
Кандидатуру Юлии Лапутиной, украинской военнослужащей, контрразведчицы, кандидата психологических наук и по совместительству генерала-майора Службы безопасности Украины, рассмотрят на пост министра по делам ветеранов. В 2014 году Лапутинова была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Она занимается контрразведкой в сфере информационной безопасности
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские педагоги выступили за назначение министра образования, а также о том, что нардепы продлили действие особого статуса Донбасса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости