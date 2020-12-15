В Кабмине могут появиться новые министры: названы кандидатуры

Сегодня, 15 декабря, будет проведено заседание фракции "Слуги народа", в ходе которого будет обсуждаться назначение 3 новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. Вечером будут рассматривать несколько кандидатур на должности министров. В их число будут входить Сергей Шкарлет, Юлия Лапутина, а также Юрий Витренко. Об этом сайту РБК-Украина рассказала нардеп Галина Янченко.

ФОТО: Из открытых источников

На должность министра образования и науки будут рассматривать кандидатуру Сергея Шкарлета. На данный момент чиновник является временным исполняющим обязанности министра образования и науки. Летом текущего года профильный комитет Верховной Рады не одобрил его назначение министром. Причиной тому послужила связь Шкарлета с Партией регионов в прошлом. К слову, в июне 2020 года в монографии и научных работах Сергея Шкарлета обнаружили академический плагиат в большом объеме.

Юрий Витренко, являющийся гендиректором инвестиционной компании "АЯ Капитал" и экс-директором по развитию бизнеса Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" будет рассматриваться на должность главы Министерства энергетики.

Кандидатуру Юлии Лапутиной, украинской военнослужащей, контрразведчицы, кандидата психологических наук и по совместительству генерала-майора Службы безопасности Украины, рассмотрят на пост министра по делам ветеранов. В 2014 году Лапутинова была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Она занимается контрразведкой в сфере информационной безопасности

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские педагоги выступили за назначение министра образования, а также о том, что нардепы продлили действие особого статуса Донбасса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!