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Украинские педагоги выступили за назначение министра образования

В образовательной ассоциации считают, что депутаты должны проголосовать за кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования

сегодня, 12:32
Автор:

Станислав Молчанов

Всеукраинская ассоциация работников профессионально-технического обучения озабочена отсутствием как такового министра образования. Специалисты отмечают, что  для педагогов очень важно, чтобы профильный министр имел соответствующие полномочия и мог полноценно выполнять свои обязанности. Об этом накануне голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета (его кандидатуру на рассмотрение ВРУ должен вынести Кабмин во вторник) заявила президент организации  Екатерина Мирошниченко.

Украинские педагоги выступили за назначение министра образования

Кандидат на должность министра образования Сергей Шкарлет

"По моему мнению, это общая логика вещей, не может быть почти полгода не назначен министр такой ответственной отрасли и это очень важно для отрасли именно профобразования, потому что мы на сегодняшний день единственные не имеем нового модернизированного закона о профессиональном образовании, что ставит нас в очень неудобное положение. Для нас очень важно, чтобы в конце концов были определены полномочия именно министра, был назначен человек на должность министра и уже вместе с этим лицом, которое будет назначено, мы бы очень активно способствовали принятию, прежде всего, закона о профессиональном образовании", — заявляет Мирошниченко.

Отмечается, что  на сегодня существуют два законопроекта, которые  нуждаются в существенной доработке.  

Руководитель ассоциации добавляет, что необходимость в законе о профессиональном образовании актуализирована процессами децентрализации.

"Было передано слишком много полномочий на региональный уровень, но не прописаны факторы и меры предосторожности, которые не приводили к довольно парадоксальным ситуациям, когда не размещаются региональные заказы в соответствии с потребностями рынка труда, имеющимися в регионе, не обеспечивается финансирование", — уточнила она.

Кроме того, отмечает эксперт, чрезвычайно неприемлемая ситуация заключается еще и в том, что заработная плата преподавателей, осуществляющих общее среднее образование, выплачивается в полном объеме за счет средств государственного бюджета, а мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин, которые как раз и формируют профессиональные квалификации, получают заработную плату на 30-50% меньше, так как на уровне регионального бюджета им только выплачивают должностные оклады, а все надбавки там до 5%.

"Это приводит к парадоксальной ситуации, когда в одном и том же учебном заведении два человека, которые совершают абсолютно одинаковую педагогическую деятельность с одинаковой нагрузкой часов получают кардинально разную заработную плату", — уточнила Мирошниченко.

Как известно, на должность министра МОН предлагают действующего и.о. министра Сергея Шкарлета. В поддержку его кандидатуры недавно выступили педагоги-аграрии.

В письме представителей Ассоциации работников аграрных учебных заведений Украины "УКРАГРООСВИТА" на имя президента Зеленского, они указывают на позитивные шаги Министерства образования и науки в направлении повышения качества образования, отвечающего требованиям образовательного сообщества и общества в целом.

"Ассоциация поддерживает кандидатуру Шкарлета С.М. на должность министра образования и науки Украины", — говорится в документе по итогам заседания Ассоциации, где принимали участие 128 учебных заведений.



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Источник: https://www.capital.ua/ru/news/149320-pedagogi-nastaivayut-na-naznachenii-ministra-obrazovaniya-est-ryad-vazhnykh-voprosov
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