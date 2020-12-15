Украинские педагоги выступили за назначение министра образования

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Станислав Молчанов
Всеукраинская ассоциация работников профессионально-технического обучения озабочена отсутствием как такового министра образования. Специалисты отмечают, что для педагогов очень важно, чтобы профильный министр имел соответствующие полномочия и мог полноценно выполнять свои обязанности. Об этом накануне голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета (его кандидатуру на рассмотрение ВРУ должен вынести Кабмин во вторник) заявила президент организации Екатерина Мирошниченко.
Кандидат на должность министра образования Сергей Шкарлет
Отмечается, что на сегодня существуют два законопроекта, которые нуждаются в существенной доработке.
Руководитель ассоциации добавляет, что необходимость в законе о профессиональном образовании актуализирована процессами децентрализации.
Кроме того, отмечает эксперт, чрезвычайно неприемлемая ситуация заключается еще и в том, что заработная плата преподавателей, осуществляющих общее среднее образование, выплачивается в полном объеме за счет средств государственного бюджета, а мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин, которые как раз и формируют профессиональные квалификации, получают заработную плату на 30-50% меньше, так как на уровне регионального бюджета им только выплачивают должностные оклады, а все надбавки там до 5%.
Как известно, на должность министра МОН предлагают действующего и.о. министра Сергея Шкарлета. В поддержку его кандидатуры недавно выступили педагоги-аграрии.
В письме представителей Ассоциации работников аграрных учебных заведений Украины "УКРАГРООСВИТА" на имя президента Зеленского, они указывают на позитивные шаги Министерства образования и науки в направлении повышения качества образования, отвечающего требованиям образовательного сообщества и общества в целом.
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