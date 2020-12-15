Нардепы продлили действие особого статуса Донбасса

14 декабря во время заседания Верховной Рады Украины нардепы продлили действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Несмотря на отсутствие поддержки от партий "Голос" и "Батькивщина", решение поддержали 304 народных избранников.

Особый статус в отдельных регионах Донбасса сохранится до конца 2021 года. Фото из открытых источников

Следовательно, Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжит действовать до 31 декабря 2021 года. Предварительно срок особого статуса ОРДЛО заканчивался в конце этого года.

Между тем представители нескольких политических сил категорически не поддержали такие действия коллег-депутатов.

"Если вы считаете Конституцию и нарушения суверенитета мелкой монетой, которой можно торговаться, — скажите об этом вслух. И голосуйте "за"", — заявил во время выступления в Верховной Раде представитель "Голоса" Сергей Рахманин.

Напомним, что согласно закону об особом статусе на некоторых территориях Донбасса гарантируется отсутствие уголовной или административной ответственности в отношении участников событий в Донецкой и Луганской областях, а также свободное использование и изучение русского или других языков. Кроме того, возможен отдельный порядок назначения судей и работников прокуратуры. Также местным органам исполнительной власти разрешено способствовать "трансграничному сотрудничеству" ОРДЛО с некоторыми административно-территориальными единицами РФ.



Справка. Изначально закон принят 16 сентября 2014 года. Учитывая последнее заседание, изменения в документ вносились четыре раза. Особый статус отдельным регионам Донбасса предоставлено для "создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, [...] а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий".

Ранее "Комментарии" сообщали, что представитель РФ в ООН открыто признал войну в Донбассе конфликтом России и Украины.

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