В деле Медведчука и оппозиции нет закона, - Илья Кива

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Станислав Молчанов
Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива считает, что власть идёт на любые нарушения закона в отношении оппозиции и главы Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, чтобы выдавить сильного противника из политической жизни Украины.
Илья Кива. Фото из открытых источников.
Также Кива отметил, что в вопросе борьбы с Виктором Медведчуком действующий режим только продолжает политику предшественников.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. Политик считает, что дело против него сфальсифицировано СБУ и ГБР. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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