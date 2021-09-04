В деле Медведчука и оппозиции нет закона, - Илья Кива

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива считает, что власть идёт на любые нарушения закона в отношении оппозиции и главы Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, чтобы выдавить сильного противника из политической жизни Украины.

Илья Кива. Фото из открытых источников.

"Здесь нет закона. В деле Медведчука и оппозиции закон заканчивается и начинается история хаоса, беспредела, самодурства со стороны власти. Медведчука всеми силами пытаются выключить из украинской политики. Это и внешние и внутренние силы, которые увидели в Викторе Владимировича последовательного и сильного лидера, профессионала. Ждать от власти послаблений в отношении Медведчука не стоит", — сказал он.

Также Кива отметил, что в вопросе борьбы с Виктором Медведчуком действующий режим только продолжает политику предшественников.

"С 2005 года США и западные партнёры всеми силами пытались уничтожить фигуру Медведчука на политической доске. С 2014 года в Украине его имя демонизировалось, его превращали в "кума Путина". Каждая новая власть всего лишь подхватывала эту эстафету, видя в нем серьёзного соперника. Он враг и угроза, потому что он остановит беспредел в нашей стране", — отметил нардеп.

При этом оппозиционер пояснил: "Мы уже на выборы шли с чёткой, последовательной программой выхода из сложившегося положения, из экономической пропасти. Но именно это пугает власть, и она сегодня выбрала своей целью Виктора Медведчука. Он для них угроза номер один, потому что именно он знает и сможет решить существующие проблемы. Власть его просто испугалась", — подытожил Илья Кива.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. Политик считает, что дело против него сфальсифицировано СБУ и ГБР. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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