Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР: Медведчук о решении суда о продлении меры пресечения

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. По словам политика, дело против него сфальсифицировано СБУ и ГБР, а завершение следствия было приурочено ко Дню Независимости. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

Виктор Медведчук. Фото: 112ua

"То есть, то, что сегодня выстраивается в стране диктатура. То, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе, и того, что сегодня происходило здесь. А начиналось оно с того, что дело было сфальсифицировано Службой безопасности Украины незаконно, незаконно потому, что СБУ и ее следователи не имели права расследовать это дело, потом оно было передано в ГБР. Потом прокуратура сфальсифицировала документы, которые направлены сюда, и завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости. Генеральный прокурор отчитался, что следствие завершено, открыты материалы для ознакомления защите и подозреваемым, и тем самым продекларировала в лучших советских традициях окончание и завершение следствия", — заявил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал о новых подробностях дела Виктора Медведчука. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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