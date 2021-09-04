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Главная Новости Политика внутренняя политика Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР: Медведчук о решении суда о продлении меры пресечения
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Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР: Медведчук о решении суда о продлении меры пресечения

Завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости, — Медведчук

сегодня, 17:01
Автор:

Станислав Молчанов

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. По словам политика, дело против него сфальсифицировано СБУ и ГБР, а завершение следствия было приурочено ко Дню Независимости. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР: Медведчук о решении суда о продлении меры пресечения

Виктор Медведчук. Фото: 112ua

"То есть, то, что сегодня выстраивается в стране диктатура. То, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе, и того, что сегодня происходило здесь. А начиналось оно с того, что дело было сфальсифицировано Службой безопасности Украины незаконно, незаконно потому, что СБУ и ее следователи не имели права расследовать это дело, потом оно было передано в ГБР. Потом прокуратура сфальсифицировала документы, которые направлены сюда, и завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости. Генеральный прокурор отчитался, что следствие завершено, открыты материалы для ознакомления защите и подозреваемым, и тем самым продекларировала в лучших советских традициях окончание и завершение следствия", — заявил Виктор Медведчук. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал о новых подробностях дела Виктора Медведчука. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-o-nezakonnom-reshenii-suda-o-prodlenii-mery-presecheniya-delo-protiv-menya-sfalsificirovano-sbu-i-gbr-a-zavershenie-sledstviya-priurocheno-ko-dnyu-nezavisimosti-590134.html
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