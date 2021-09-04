Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР: Медведчук о решении суда о продлении меры пресечения

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Станислав Молчанов
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. По словам политика, дело против него сфальсифицировано СБУ и ГБР, а завершение следствия было приурочено ко Дню Независимости. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".
Виктор Медведчук. Фото: 112ua
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал о новых подробностях дела Виктора Медведчука. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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