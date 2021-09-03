Есть угроза судьям и судебной системе, - Медведчук о решении суда о продлении меры пресечения



















В среду, 2 сентября, после заседания Печерского райсуда Киева, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", Виктор Медведчук заявил о том, судя по тому, что сегодня происходит с судами, все понимают, что есть угроза судьям и судебной системе. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Виктор Медведчук

"Вы помните, что происходит с окружным административным судом, подан законопроект о роспуске этого суда. Вы помните, что делали с Конституционным судом, когда сначала подали законопроект по поводу прекращения полномочий судей Конституционного суда, потом под воздействием международных организаций отказались от этой преступной идеи, уволили членов Конституционного суда, уволили незаконно председателей Конституционного суда. Ну, как вы думаете, в такой ситуации в стране, когда осуществляется такое давление на независимую ветвь власти, на судебную власть в лице высших судебных органов, Конституционный суд, целый суд окружной административный киевский, как, вы думаете, должны поступать судьи? Вот они поступают таким образом. То есть, то, что сегодня выстраивается в стране диктатура, то, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе, и то, что происходило здесь", — отметил Виктор Медведчук.

Также по словам оппозиционного политика, сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс по указке властей, "правоохранительной системы, которые таким образом борются с оппозицией".

"Вот в данном случае уголовное преследование является незаконным, и я уже об этом неоднократно говорил. И если вы присутствовали во время судебного заседания, вы видели, что перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, были исследованы восемь томов, которые переданы и приобщены к ходатайству об избрании и продолжении меры пресечения в виде домашнего ареста. И если обратили внимание, то среди этих доказательств, заключения экспертизы, протоколов нет доказательств, которые могли бы быть доступны в свете уголовно-процессуального законодательства. Это или информация с интернет-сайтов, или то, что сегодня органы обвинения сфальсифицировали, сфабриковали в результате незаконного привлечения меня, моего коллеги, народного депутата Тараса Козака к уголовной ответственности. Осуждать ли за это суд? Ну, я как юрист с огромным опытом понимаю, что вряд ли надо это делать, потому что надо понимать, что сегодня угрожает им, что сегодня угрожает в целом судебной власти", — подытожил Виктор Медведчук.





Напомним, ране издание "Комментарии" сообщало о том, что экс-заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий Москаль выразил свое мнение о продлении домашнего ареста Медведчуку. Он с читает, что ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее. Подробнее об этом читайте в нашей статье





Также портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что дело против Виктора Медведчука полностью сфабриковано. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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