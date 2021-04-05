Украина VS. фейки: чего ждать от Центра противодействия дезинформации

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Вечканова Елена
Одним из вопросов на повестке дня для Украины
остается Центр противодействия дезинформации, который уже завтра, 6 апреля,
должен официально начать свою работу. Запуск такой организации считают важным
для противостояния российскому пропагандистскому влиянию. По крайней мере, такого
мнения придерживается посол Украины в Штатах Оксана Маркарова. Дипломат
уверена, что в вопросах информационной борьбы наша страна может раздавать
отличные советы, которые заинтересуют даже заокеанскую Америку.
ЦПД будет бороться с антиукраинской пропагандой. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Комментарии" поинтересовались у экспертов,
согласны ли они с такой точкой зрения. Специалисты объяснили, способен ли ЦПД
действительно помочь в борьбе с антиукраинской пропагандой.
Политконсультант, медиаэксперт Анна Лачихина
согласна с утверждением нового украинского посла в США, что Центр
противодействия дезинформации является важной инициативой.
"Украина, наверное, первой в мире приняла на
себя удар массовой атаки фейков, манипуляций, искаженными фактами. За последние
7 лет наша страна приложила много усилий для борьбы с этим явлением с помощью
международных доноров, которые финансировали негосударственные проекты по
проверке фактов, выявления и опровержения манипуляций. И за это время,
действительно, мы получили много опыта, которого, возможно, еще не имеют другие
государства, для которых фейки — не угроза национальной безопасности и
целостности", — поясняет Анна Лачихина.
По ее словам, создание ЦПД — это уже
государственный проект, государственная организация, которая должна объединить
весь украинский многолетний опыт и способности наших международных партнеров
как из Евросоюза, так, вероятно, и из США.
"Открытие Центра выглядит логичным шагом после
серии санкций СНБО против украинских олигархов и бизнесменов, связанных с
Кремлем, и закрытием пропагандистских телеканалов, финансируемых
государством-агрессором. В мире лжи и дезинформации всё труднее становиться
различить границу между защитой национальных интересов или приватности — от
права на свободу слова. Теперь же, когда сомнительную информацию будут детально
анализировать и взвешивать специалисты с соответствующей подготовкой, должно
стать намного легче отличать фейк от факта, — считает медиаэксперт. — В таких
условиях все последующие подобные решения СНБО будут иметь дополнительную
доказательную основу, которая будет работать в пользу легитимации этих решений.
И, конечно, в перспективе, Украина, с ее вызовами и опытом борьбы в "сфере
фейков", может вполне стать международным центром противодействия пропаганде".
У бывшего председателя Луганской областной военно-гражданской
администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и
ВПЛ, одного из борцов информационного фронта Георгия Туки есть серьезные
вопросы касательно Центра противодействия дезинформации.
"Меня смущает в контексте этого созданного или
создаваемого Центра та позиция, которую занимает тот же советник главы Офиса
президента, "голос" украинской стороны в ТКГ [Алексея] Арестовича, которого
медийная тусовка даже прочила на должность руководителя ЦПД. И хоть
руководитель назначен другой, если Центр будет работать в таком контексте, в
котором отрабатывает сейчас позиции Арестович (все, кто против Зеленского — это
"агенты Кремля"), то это бред. В таком виде ЦПД превратится в рупор
власти в худших и примитивнейших традициях российской пропаганды", —
предупреждает Георгий Тука.
Эксперт также отмечает еще один важный момент.
"Я активно уделяю внимание мониторингу
борьбы с фейками, которую ведут подобные европейские центры. Так вот, у
противодействия фейкам путем их развенчания — крайне низкий КПД. Первая причина
— негативная информация расходится с гораздо большей скоростью чем ее
опровержение. Примерно 1 к 5. На распространение фейка условно тратится 1 час,
на его опровержение — 5 часов", — поясняет Тука.
Второй причиной эксперт называет покрытие
аудитории, происходящее в такой же пропорциональности. По словам Георгия Туки,
фейк доходит до 100 человек и с куда с большей скоростью, а опровержение — до
20 и с куда меньшей скоростью".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, кого назначили руководителем ЦПД.
Также на портале можно узнать, как эксперты оценивают это назначение и предполагаемую работу Центра в целом.
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