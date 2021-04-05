Украина VS. фейки: чего ждать от Центра противодействия дезинформации

Одним из вопросов на повестке дня для Украины остается Центр противодействия дезинформации, который уже завтра, 6 апреля, должен официально начать свою работу. Запуск такой организации считают важным для противостояния российскому пропагандистскому влиянию. По крайней мере, такого мнения придерживается посол Украины в Штатах Оксана Маркарова. Дипломат уверена, что в вопросах информационной борьбы наша страна может раздавать отличные советы, которые заинтересуют даже заокеанскую Америку.



ЦПД будет бороться с антиукраинской пропагандой. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, согласны ли они с такой точкой зрения. Специалисты объяснили, способен ли ЦПД действительно помочь в борьбе с антиукраинской пропагандой.

Украина может стать международным центром противодействия пропаганде

Политконсультант, медиаэксперт Анна Лачихина согласна с утверждением нового украинского посла в США, что Центр противодействия дезинформации является важной инициативой.

"Украина, наверное, первой в мире приняла на себя удар массовой атаки фейков, манипуляций, искаженными фактами. За последние 7 лет наша страна приложила много усилий для борьбы с этим явлением с помощью международных доноров, которые финансировали негосударственные проекты по проверке фактов, выявления и опровержения манипуляций. И за это время, действительно, мы получили много опыта, которого, возможно, еще не имеют другие государства, для которых фейки — не угроза национальной безопасности и целостности", — поясняет Анна Лачихина.

По ее словам, создание ЦПД — это уже государственный проект, государственная организация, которая должна объединить весь украинский многолетний опыт и способности наших международных партнеров как из Евросоюза, так, вероятно, и из США.

"Открытие Центра выглядит логичным шагом после серии санкций СНБО против украинских олигархов и бизнесменов, связанных с Кремлем, и закрытием пропагандистских телеканалов, финансируемых государством-агрессором. В мире лжи и дезинформации всё труднее становиться различить границу между защитой национальных интересов или приватности — от права на свободу слова. Теперь же, когда сомнительную информацию будут детально анализировать и взвешивать специалисты с соответствующей подготовкой, должно стать намного легче отличать фейк от факта, — считает медиаэксперт. — В таких условиях все последующие подобные решения СНБО будут иметь дополнительную доказательную основу, которая будет работать в пользу легитимации этих решений. И, конечно, в перспективе, Украина, с ее вызовами и опытом борьбы в "сфере фейков", может вполне стать международным центром противодействия пропаганде".

ЦПД может быть рупором власти в худших традициях рос-пропаганды

У бывшего председателя Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, одного из борцов информационного фронта Георгия Туки есть серьезные вопросы касательно Центра противодействия дезинформации.

"Меня смущает в контексте этого созданного или создаваемого Центра та позиция, которую занимает тот же советник главы Офиса президента, "голос" украинской стороны в ТКГ [Алексея] Арестовича, которого медийная тусовка даже прочила на должность руководителя ЦПД. И хоть руководитель назначен другой, если Центр будет работать в таком контексте, в котором отрабатывает сейчас позиции Арестович (все, кто против Зеленского — это "агенты Кремля"), то это бред. В таком виде ЦПД превратится в рупор власти в худших и примитивнейших традициях российской пропаганды", — предупреждает Георгий Тука.

Эксперт также отмечает еще один важный момент.

"Я активно уделяю внимание мониторингу борьбы с фейками, которую ведут подобные европейские центры. Так вот, у противодействия фейкам путем их развенчания — крайне низкий КПД. Первая причина — негативная информация расходится с гораздо большей скоростью чем ее опровержение. Примерно 1 к 5. На распространение фейка условно тратится 1 час, на его опровержение — 5 часов", — поясняет Тука.

Второй причиной эксперт называет покрытие аудитории, происходящее в такой же пропорциональности. По словам Георгия Туки, фейк доходит до 100 человек и с куда с большей скоростью, а опровержение — до 20 и с куда меньшей скоростью".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, кого назначили руководителем ЦПД.

Также на портале можно узнать, как эксперты оценивают это назначение и предполагаемую работу Центра в целом.

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