Украина не может накладывать санкции на своих граждан, — Разумков о решении СНБО насчет Медведчука

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Станислав Молчанов
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, высказываясь о введении санкций против народного депутата и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука отметил, что, согласно законам, санкции не могут налагаться на граждан Украины. Такую мысль спикер парламента высказал в эфире львовского телеканала НТА.
Дмитрий Разумков о санкциях против Виктора Медведчука. Фото из открытых источников
Спикер ВР убежден в том, что любой гражданин Украины, который неким образом финансирует терроризм или поддерживает так называемые "Л-ДНР", должен понести наказание — но не в формате санкций, а в рамках уголовной ответственности.
Также Разумков подчеркнул, что санкции — эффективный механизм, который применяется к тем, кого нельзя привлечь к ответственности по украинскому законодательству: кто находится в России, ОРДЛО или других странах мира.
13 мая в Печерском суде Киева политику избрали меру пресечения. Несмотря на апелляцию, решение о круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Киевский апелляционный суд оставил без изменений.
В ОПЗЖ отреагировали на этот инцидент и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
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