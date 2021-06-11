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Украина не может накладывать санкции на своих граждан, — Разумков о решении СНБО насчет Медведчука

Спикер парламент не поддержал санкции против Виктора Медведчука, т.к. считает, что Украина не придерживается принципов верховенства права

сегодня, 16:23
Автор:

Станислав Молчанов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, высказываясь о введении санкций против народного депутата и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука отметил, что, согласно законам, санкции не могут налагаться на граждан Украины. Такую мысль спикер парламента высказал в эфире львовского телеканала НТА.

Украина не может накладывать санкции на своих граждан, — Разумков о решении СНБО насчет Медведчука

Дмитрий Разумков о санкциях против Виктора Медведчука. Фото из открытых источников

"Я всегда стараюсь выходить из закона. Если мы говорим о законе о санкциях, то, исходя из тех статей, которые предусмотрены этим законом, исходя из той стенограммы, которую все могут поднять и посмотреть, когда принимался этот закон, то было четко определено, что санкции не применяются к гражданам Украины", — отметил Разумков. 

Спикер ВР убежден в том, что любой гражданин Украины, который неким образом финансирует терроризм или поддерживает так называемые "Л-ДНР", должен понести наказание — но не в формате санкций, а в рамках уголовной ответственности.

"Для этого у нас предусмотрено достаточное количество статей: и финансирование терроризма, и государственная измена. Потому что, если мы говорим про чиновников, то мы все давали присягу народу Украины: и народные депутаты, и председатели областных советов, и губернаторы, и главы облгосадминистраций, районов. И если ты нарушаешь присягу, то ты должен сесть в тюрьму", — говорит политик.

Также Разумков подчеркнул, что санкции — эффективный механизм, который применяется к тем, кого нельзя привлечь к ответственности по украинскому законодательству: кто находится в России, ОРДЛО или других странах мира.

"Это нереально, например, забрать какого-то бизнесмена в Украине и посадить, российского бизнесмена. Или предприятие, которое фактически действует против интересов нашего государства. Поэтому здесь санкции — качественный, эффективный механизм. В отношении же граждан Украины мы должны действовать в рамках Уголовно-процессуального кодекса", — подытожил Дмитрий Разумков. 

Напомним, 20 февраля Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписал указ, который ввел в действие решение СНБО насчет применения санкции против 8 человек. Среди подсанкционных лиц также оказались председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева политику избрали меру пресечения. Несмотря на апелляцию, решение о круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Киевский апелляционный суд оставил без изменений.

В ОПЗЖ отреагировали на этот инцидент и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=837216763604278
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