Удавка от Офиса президента: почему эксперт раскритиковал закон об олигархах

В четверг, 1 июля, за проект закона об олигархах, инициированный Владимиром Зеленским, проголосовали 275 нардепов. Как рассказал специально для портала "Комментарии" политический эксперт Дмитрий Воронков, ранее в прессу просочилась информация о том, что накануне голосования руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия якобы предупредил "слуг".

Политический эксперт Дмитрий Воронков. Фото: Центральный

"Мол, если кто не проголосует, его исключат из монобольшинства по причине, что за таким человеком якобы может стоять какой-то олигарх. Так что можно расценивать это голосование, как прошедшее под определенным давлением. Впрочем, все президентские инициативы проходят под таким "патронатом" партийной дисциплины. И рано или поздно их всё же принимают", — говорит специалист.

К самому закону у Дмитрия Воронкова, как у и ряда других экспертов, много вопросов.

"Документ имеет довольно размытые формулировки, а также механизмы, которыми можно играть. Если человек владеет медиахолдингом, медиаструктурой, его, исходя из законопроекта, можно назвать, на взгляд власти, бизнесменом или олигархом. Не понятно, почему владелец какого-либо телеканала обязательно должен иметь отношение к олигархату", — отмечает специалист.

По мнению Дмитрия Воронкова, данный закон выглядит как некая удавка в руках Офиса президента.

"Особенно если учитывать, что определять, кто олигарх, а кто нет, будет подконтрольный ОП Совет нацбезопасности и обороны, полномочия которого еще более усилились. Можно расценивать это как очередной шаг к узурпации власти. Так некоторые страны приходят к авторитаризму", — предупреждает политэксперт.

По его мнению, подобный закон вообще не нужен.

"У нас есть Антимонопольный комитет Украины. И именно он должен пресекать попытки олигархата порождать монополизацию неких секторов экономики, отраслей. Выписывать новый закон для этого не необходимости. Достаточно, чтобы соответствующие органы исполняли свои обязанности. А так — мы видим просто поиск новых рычагов контроля со стороны власти", — резюмирует Дмитрий Воронков.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ждать ли украинцам вынесения вопроса о статусе олигархов на суд национального референдума. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кого в Украине могут причислить к олигархам.

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