Визит Зеленского и Мишеля на Донбасс: цель и результаты поездки

Донбасский рейд президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Какие основные выводы можно сделать после него? Какие могут быть последствия у этой поездки в ракурсе улучшения (ухудшения) ситуации на Донбассе, усиления санкций против РФ? Ответить на эти вопросы "Комментарии" попросили экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Прошлые визиты ничего особо не поменяли, вряд ли поменяет и этот

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает, что это была обычная ритуальная поездка. Но с рядом интересных заявлений.

"Для любого европейского чиновника высокого уровня визит в Украину, как правило, связан с двумя ключевыми вопросами – война на Донбассе и реформы. Любой высокий гость, приезжая в Украину, говорит о реформах (чаще всего в ракурсе важности борьбы с коррупцией), а также нередко едет на Донбасс. И Зеленский тоже зачастил сюда. Возможно, получая от этого некое самоутверждение. Правда, все прошлые визиты ничего особо не поменяли. Вряд ли поменяет и этот", — прогнозирует Энрике Менендес.

Он обращает внимание, что Зеленский говорил о том, что РФ не выполняет Минские соглашения, что нужно усилить давление.

"Этот акцент в риторике президента Украины говорит о том, что наша официальная власть игнорирует договоренности, достигнутые в декабре-2019 на саммите глав нормандской четверки в Париже. В частности, не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбассе, не имплементирует в украинское законодательство формулу Штайнмайера", — отмечает эксперт.

Он считает важным то, что Шарль Мишель призывал РФ вернуть своих представителей в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе).

"Это был единственный совместный орган (входили представители Украины и России), который следил за режимом тишины на фронте. Но в 2017 россияне из него вышли. И сейчас, после некоторого времени относительного соблюдения режима тишины, эскалация нарастает. Всё больше инцидентов, всё сильнее обстрелы", — подчеркивает Энрике Менендес.

Важным он считает намерение ЕС создать программу поддержки Донбасса в экономическом плане. Главное, подчеркивает эксперт, чтобы помощь эта была не на словах, а на деле.

"Еще я обратил внимание, что Владимир Зеленский и Шарль Мишель встретились с представителями международных гуманитарных миссий. Но не встречались с местными гумма-организациям. Такое впечатление, что наша власть просто не общается непосредственно с жителями Донбасса. Потому такие визиты считаю не более чем ритуалом", — резюмирует Энрике Менендес.

Визит выглядел, как пропагандистская акция

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что визит двух президентов – Украины и Евросовета – в Луганскую область выглядел, как пропагандистская акция.

"Цель была — продемонстрировать поддержку Украины в противостоянии с Россией мировым сообществом, в частности, европейскими странами, — поясняет эксперт. — Мы услышали дежурные заявления о поддержке на дипломатическом уровне. И фактические признания, что прямых рычагов давления на РФ у наших партнеров нет. Поднимался вопрос финансирования, в том числе КПВВ. Среди позитивов отмечу намерение европейцев содействовать процессу разминирования, прохождения гуманитарных конвоев, начать новую программу для поддержки экономического развития на востоке Украины"

То, что Владимир Зеленский вакцинировался на Донбассе, Дмитрий Снегирев называет жестом отчаянья.

"Тут в какой-то мере совпали два провала власти. И касательно "мирного кейса" для Донбасса, и касательно "вакцинного кейса". Понимая эти провалы, Зеленский вынужден был фактически зарывать собой амбразуру", — подчеркивает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил, как можно достичь мира на Донбассе.

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