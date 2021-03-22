У Зеленского рассказали о противостоянии с Порошенко

В президентской партии "Слуга народа" прокомментировали конкуренцию на электоральном поле с лидером партии "Европейская солидарность" и экспрезидентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал глава партии власти Александр Корниенко, передает издание "РБК-Украина".

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После того, как были введены санкции против Виктора Медведчука и его окружения, а также яркой антироссийской риторики встал вопрос о том, что партия "Слуга народа" начинает смещаться к правой идеологии, что может привести к обострению конкуренции с Петром Порошенко и партией "Европейская солидарность", которую возглавляет экспрезидент.

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, они не считают Петра Порошенко и его партию конкурентами. Он отметил, что вопрос конкуренции с экспрезидентом был решен еще на выборах в 2019 году. Корниенко заявил, что Порошенко нужно будет приложить усилия, чтобы конкурировать с ними на любых выборах.

Справка: Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины весной 2019 года, набрав 73% голосов избирателей. Пётр Порошенко, который вышел во второй тур вместе с Зеленским, набрал 25% голосов.

Во время инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года. Тогда партия "Слуга народа" набрала 54% голосов избирателей, тем самым получив монобольшинство в парламенте.

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" на тех выборах набрала более 8% голосов избирателей.

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