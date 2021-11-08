logo

BTC/USD

65510.53

ETH/USD

4727.01

LTC/USD

211.18

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика У Зеленского отказались рассказать, как лоббист «харьковских соглашений» попал в ОП
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского отказались рассказать, как лоббист «харьковских соглашений» попал в ОП

На Банковой засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО

сегодня, 14:32
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Офисе президента отказались предоставить результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на программу журналистских расследований "Схемы".

У Зеленского отказались рассказать, как лоббист «харьковских соглашений» попал в ОП

Руслан Демченко. Фото: MFA.GOV.UA

Редакция "Схем" обратилась в ОП с просьбой в письменной форме сообщить об итогах проверки Руслана Демченко. Но на такой запрос журналисты получили отказ Банковой. У Зеленского ответили, что не могут придать огласке такую информацию, потому что она носит гриф "Для служебного пользования".

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Руслан Демченко незаконно занимает важную государственную должность, потому что должен быть люстрированным. Спустя некоторое время фамилия Демченко была удалена с перечня фамилий, которые подпадали под люстрацию. Лицам, фамилии которых оказались на сайте Минюста, было запрещено занимать какие-либо государственный должности.

"Схемы" сообщают, что Демченко был одним из лоббистов "харьковских соглашений". Тогда принятие этих соглашений фактически развязало руки Кремлю для дальнейшей аннексии украинского Крыма.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — ветераны АТО захотели спросить, почему Демченко, несмотря на свою причастность к принятию "харьковских соглашений", остался на государственной должности.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — "Схемы" сняли посланника Дмитрия Фирташа на Банковой: на кону стратегические титановые руды. Украинский политолог Сергей Таран допускает, что скандальному олигарху собираются отдать стратегические титановые руды.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-zastupnyk-sekretarya-rnbo-demchenko-lobiyuvav-kharkivski-uhody/31546291.html?fbclid=IwAR3tfcY0JB8CY_Vh9oMlQAenoF0TiTfdnEZZgGhTcAINGH_J9k_u6AInePE
Теги:
comments

Обсуждения

Памочнiк чорта

сегодня, 15:51

Обыкновенно необыкновенно происходит, но никогда не произойдет то, что может быть, а может и не быть.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!