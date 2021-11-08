У Зеленского отказались рассказать, как лоббист «харьковских соглашений» попал в ОП

В Офисе президента отказались предоставить результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на программу журналистских расследований "Схемы".

Руслан Демченко. Фото: MFA.GOV.UA

Редакция "Схем" обратилась в ОП с просьбой в письменной форме сообщить об итогах проверки Руслана Демченко. Но на такой запрос журналисты получили отказ Банковой. У Зеленского ответили, что не могут придать огласке такую информацию, потому что она носит гриф "Для служебного пользования".

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Руслан Демченко незаконно занимает важную государственную должность, потому что должен быть люстрированным. Спустя некоторое время фамилия Демченко была удалена с перечня фамилий, которые подпадали под люстрацию. Лицам, фамилии которых оказались на сайте Минюста, было запрещено занимать какие-либо государственный должности.

"Схемы" сообщают, что Демченко был одним из лоббистов "харьковских соглашений". Тогда принятие этих соглашений фактически развязало руки Кремлю для дальнейшей аннексии украинского Крыма.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — ветераны АТО захотели спросить, почему Демченко, несмотря на свою причастность к принятию "харьковских соглашений", остался на государственной должности.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — "Схемы" сняли посланника Дмитрия Фирташа на Банковой: на кону стратегические титановые руды. Украинский политолог Сергей Таран допускает, что скандальному олигарху собираются отдать стратегические титановые руды.





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