На Банковую придут спросить о «боевых заслугах» Демченко

В четверг, 4 ноября, в 13:00 состоится брифинг, который организовывают патриотические силами. Цель мероприятия — потребовать от Офиса Президента активизации противодействия агентам влияния России в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ОО "Национальное сопротивление".

Офис президента Фото: Слово и дело

"Семь лет, как Российская Федерация начала войну против Украины. За эти годы погибли тысячи украинцев. Миллионы были вынуждены бежать от ужасов войны. Мы защищали Украину ценой своего здоровья и жизней. В то же время российская агентура продолжает работать на самом высоком уровне", – говорится в информации организаторов.

Цель брифинга: обсуждение проблемы агентуры Российской Федерацией и проведение дискуссии по ряду вопросов. В частности, в "Национальном сопротивлении" хотят спросить о возбуждении уголовного дела за государственное предательство всех причастных к подготовке и голосованию Харьковских соглашений. Почему лицо, работавшее на Януковича и формировавшее законы 16 января до сих пор не за решеткой, а во власти? Как было допущено участие Первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко в "черных схемах" по торговле углем с оккупированных территорий? Как и за какие заслуги Руслан Демченко получил статус "участника боевых действий"?

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко получил в феврале 2020 года удостоверение участника боевых действий. Это вызвало значительный общественный резонанс и требования со стороны ветеранов российско-украинской войны предоставить обоснование, за какие боевые заслуги это удостоверение было выдано.

Эта тема стала предметом выступления с трибуны Верховной Рады народного депутата Соломии Бобровской.

"Знакомо ли вам имя Руслана Демченко? Именно того дипломата, который отвечал за внешнюю политику во времена Януковича, готовил и лоббировал Харьковские соглашения, и еще многое связано в его биографии с РФ, но, несмотря ни на что, он является неизменным советником трех последних президентов. Он, крупный "борец" из России, оказывается еще и получил статус УБД в феврале 2020, а уже в июне 2021 стал замом секретаря СНБО Данилова", – написала депутат у себя в Facebook.

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