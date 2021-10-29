«Схемы» сняли посланника Фирташа на Банковой: на кону стратегические титановые руды

Журналисты программы "Схемы" узнали и сняли, как соратник бизнесмена Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента. Политолог Сергей Таран считает, что удивляться здесь нечему, потому что близкие к ОП спикеры, в частности, Сергей Лещенко не скрывает, что Фирташу собираются отдать стратегические титановые руды. Это, несмотря на санкции СНБО и требования экстрадиции со стороны США. Как передает издание "Комментарии", об этом Сергей Таран пишет у себя в Facebook.

Объединенная горно-химическая компания. Фото: Экономическая правда

"Уверенность, что титановые руды отдадут подсакционному Фирташу Сергей Лещенко озвучил во время нашего эфира на "4 канале". Речь идет об уникальном для Украины АО "Объединенная горно-химическая компания". Предприятие занимается добычей и обогащением титановых руд в Украине и является одним из крупнейших в мире добытчиков этих ископаемых", – отметил политолог.

Он добавляет, хоть Лещенко формального и не занимает должностей ни в правительстве, ни в Фонде Госимущества, ни для кого не секрет, что он глубоко посвящен в дела Банковой, и потому его информации можно доверять.

"Не исключаю, что через него (Ред. Лещенко) ОП тестирует, насколько приемлемым для общества будет такой вариант приватизации. Ведь Дмитрий Фирташ – не только одиозный олигарх, его выдачи добиваются США, а в Украине на него наложили санкции в СНБО Зеленского! Однако, по версии Лещенко, главный аргумент в пользу передачи украинского титана Фирташу состоит в том, что больше никто этой компанией не заинтересовался", – отметил Таран.

Он добавляет, если это произойдет, Украина надолго поставит на паузу на американо-украинских отношениях. После терпения Зеленским Коломойского, на которого в Белом доме наложили санкции, финт с Фирташем будет воспринят в Вашингтоне как откровенный плевок в лицо.

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