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У прокуратуры нет доказательной базы, - Нимченко о новом подозрении Медведчуку

Василий Нимченко высказался о новом подозрении Медведчуку

сегодня, 14:22
Автор:

Станислав Молчанов








У прокуратуры нет доказательной базы в деле председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявил представитель ОПЗЖ Василий Нимченко в эфире телеканала "Перший Незалежний".

У прокуратуры нет доказательной базы, - Нимченко о новом подозрении Медведчуку

Василий Нимченко. Фото: пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

"Выдвигается обвинение, которое мы безусловно ждали. Вы знаете, что по первому делу (против Виктора Медведчука — ред.) ничего не подтвердилось. Сейчас заканчивается срок досудебного ареста Виктора Владимировича, поэтому они придумывают новый состав преступления и придумывают новые подозрения", — подчеркнул Нимченко.

"Все видели, что вчера показывала генпрокурор Ирина Венедиктова. Мы там видели лишь гипотезу и диспозицию тяжелых статей, по которым обвиняется Виктор Владимирович. Где там измена родине? Она предусматривает умышленные действия в интересах другой страны и нанесенный вред" — возмущен нардеп.

"Подозрение должно основываться на допустимых и достоверных доказательствах. А в этом деле о доказательствах вообще не идет речи. Идет речь о фамилии, и все. Адвокаты во время заседаний в пух и прах разобьют все аргументы, но самая главная проблема — там нет никаких доказательств. Эти плёнки были получены еще в 2014-2016 годах, а внесли в реестр их только в этом году", — объяснил оппозиционер. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что депутат от партии ОПЗЖ Анатолий Бурмич заявил, что все, что происходит сейчас вокруг Медведчука, — это попытка сделать не суд, а судилище.

Также "Комментарии" информировали о том, что в ОПЗЖ прокомментировали новое абсурдное дело против Медведчука. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/nimchenko-o-novom-podozrenii-medvedchuku-o-dokazatelstvah-v-etom-dele-ne-idet-i-rechi-593887.html
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