Бурмич: Все, что происходит сейчас вокруг Медведчука, - это попытка сделать не суд, а судилище



















Все, что происходит сейчас вокруг председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, это политическое преследование и попытка сделать не суд, а судилище. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний", передает 112.юа.

Анатолий Бурмич - фото: ОПЗЖ

"Все, что происходит вокруг Медведчука, это чисто политическое преследование и попытка сделать не суд, а судилище. Потому что те полгода, которые его преследуют, обвиняя в шпионаже, госизмене и каких-то других преступлениях, это все "дутые" материалы и там нет ни одного факта, который мог бы применяться в суде", – сказал он.

Парламентарий также уверен, что суд оправдает и освободит Медведчука.

"Но сейчас уже заканчивается следствие по этим эпизодам и нужно будет выходить на суд, который конечно же, будет выпускать Медведчука, потому что в этих делах абсолютно ничего нет. Поэтому они пошли на какие-то другие сфальсифицированные материалы для того чтобы продлить его содержание в изоляции", – сказал Бурмич.

Кроме того нардеп высказался, почему именно сейчас власть не освобождает Медведчука из-под домашнего ареста.

"Еще когда изменилась власть, начали говорить, что Медведчук – это враг, что история плохо закончится... И им не нужен был человек, который может наладить мосты между Украиной и РФ, потому что была другая геополитика. Казалось бы – сейчас геополитика изменилась, все пытаются налаживать отношения с РФ – отличный момент выпускать Медведчука. Но нет, власть поступает по-другому. Они сейчас пытаются напрямую договориться с Россией и поэтому они не хотят выпускать Медведчука. Потому что тот, кто сегодня наладит отношения с Россией, тот и будет следующим президентом… Это уже большая внутренняя политика и большие деньги", – сказал Бурмич.

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