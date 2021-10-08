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В ОПЗЖ прокомментировали новое абсурдное дело против Медведчука

ОПЗЖ требует остановить маховик политических репрессий

8 октября 2021, 23:50
Автор:

Станислав Молчанов

В политической партии уже успели отреагировать на заявление правоохранительных органов о том, что Виктору Медведчуку собираются вручить новое подозрение. В партии убеждены, что новое дело — это политическая расправа над соперниками. С таким заявлением выступили в ОПЗЖ.

В ОПЗЖ прокомментировали новое абсурдное дело против Медведчука

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

В партии убеждены, что действующая власть продолжает взятый курс против Виктора Медведчука.

"Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею курс, расправу над политическими противниками", — так прокомментировали в ОПЗЖ попытки вручить Медведчуку очередную повестку.

"Решили "подбросить угля" в гаснущее дело против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с "новыми", обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в "подрыве энергетической безопасности страны". И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично, что эти, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов. Сама попытка вручения повестки, которая проводилась по процедуре, нарушающей требования Уголовного процессуального кодекса, и нарушала права Виктора Медведчука, свидетельствует о полном нигилизме и неуважении к закону. Уже в начале процессуальных действий по новому уголовному делу, еще до суда, работники прокуратуры добились полного фиаско", — считают в партии.

"Во-первых, открытие нового уголовного дела обусловлено неспособностью обосновать свои позиции по первому уголовному делу в отношении Виктора Медведчука, который оспаривает избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению. Во-вторых (и это самое главное), такими действиями власть стремится отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают ее деятельность: офшорного скандала, связанного с публикацией "Досье Пандоры", отставки председателя Верховной Рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти, и ряда других столь же вопиющих событий. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет: то, что сегодня власть прибегает к таким манипуляционным приемам", — говорится в заявлении.

"Очередными нападками власть хочет отвлечь внимание людей от своих провалов. Создать впечатление, что в энергетическом кризисе и их собственной коррумпированности виноваты воображаемые "враги". Но им это не удастся!  ОПЗЖ подчеркивает: всю полноту ответственности за тарифный геноцид, пустые хранилища газа и угля, риски срыва отопительного сезона и краха всей энергетической системы страны несет исключительно действующая власть. Такие действия  вызвали справедливое возмущение не только в Украине, но и за рубежом" — подчеркивают оппозиционеры.

ОПЗЖ требует остановить маховик политических репрессий. Ведь власть тщетно пытается отвлечь внимание от скандалов, которые ее сопровождают. 

 Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что председатель СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение.

 


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/za_ocherednymi_repressijami_protiv_viktora_medvedchuka_vlast_prjachet_svoju_svoi_ofshornye_skandaly_i_bezdarnost_.html
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