В ОПЗЖ прокомментировали новое абсурдное дело против Медведчука

В политической партии уже успели отреагировать на заявление правоохранительных органов о том, что Виктору Медведчуку собираются вручить новое подозрение. В партии убеждены, что новое дело — это политическая расправа над соперниками. С таким заявлением выступили в ОПЗЖ.
Виктор Медведчук (фото из открытых источников)
В партии убеждены, что действующая власть продолжает взятый курс против Виктора Медведчука.
"Незаконная
и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала,
что власть продолжает взятый ею курс,
расправу над политическими противниками", — так прокомментировали
в ОПЗЖ попытки вручить Медведчуку очередную повестку.
"Решили "подбросить угля" в гаснущее дело против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сегодня генпрокурор
Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с "новыми", обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в "подрыве энергетической безопасности
страны". И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично,
что эти, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли
в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов. Сама попытка вручения повестки,
которая проводилась по процедуре, нарушающей требования Уголовного процессуального
кодекса, и нарушала права Виктора Медведчука, свидетельствует о полном нигилизме
и неуважении к закону. Уже
в начале процессуальных действий по новому уголовному делу, еще до суда, работники
прокуратуры добились полного фиаско", — считают в партии.
"Во-первых,
открытие нового уголовного дела обусловлено неспособностью обосновать свои позиции по первому уголовному делу в отношении Виктора
Медведчука, который оспаривает избрание ему меры пресечения в виде домашнего
ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению. Во-вторых
(и это самое главное), такими действиями власть стремится отвлечь внимание
от скандалов, которые сопровождают ее деятельность: офшорного
скандала, связанного с публикацией "Досье Пандоры", отставки председателя Верховной
Рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти,
и ряда других столь же вопиющих событий. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет:
то, что сегодня власть прибегает к таким манипуляционным приемам", — говорится в заявлении.
"Очередными нападками власть хочет отвлечь внимание людей от своих провалов. Создать впечатление, что в энергетическом кризисе и их собственной коррумпированности
виноваты воображаемые "враги". Но им это не удастся! ОПЗЖ подчеркивает: всю полноту ответственности за тарифный геноцид, пустые хранилища
газа и угля, риски срыва отопительного сезона и краха всей энергетической системы
страны несет исключительно действующая власть. Такие действия вызвали справедливое возмущение
не только в Украине, но и за рубежом"
— подчеркивают оппозиционеры.
ОПЗЖ требует остановить маховик политических репрессий. Ведь власть тщетно пытается отвлечь внимание от скандалов,
которые ее сопровождают.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что председатель СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение.
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