У президента ответили на заявление КСУ

Представитель главы украинского государства в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что глава судового ведомства Александр Тупицкий после изданного указа Владимира Зеленского был отстранен от выполнения должностных обязанностей и не имел никакого права созывать специальное заседание КСУ.

"Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, в других мероприятиях, которые проходят в КСУ", — заявил Вениславский.

По мнению политика, реакция Конституционного суда Украины по поводу указа президента об отстранении Александра Тупицкого от выполнения должностных обязанностей не имеет под собой юридической силы.

Как ранее писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца. Информация об отстранении судьи появилась на официальном портале Офиса главы украинского государства. Отстраняя должностное лицо от выполнения обязанностей, ОП ссылается на часть третью статьи 154 УК Украины. Она гласит "Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".

Кроме того, порталу стало известно о том, что Конституционный суд Украины дал ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его указа об отстранении Александра Тупицкого от выполнения должностных обязанностей председателя КСУ. По этому поводу, пресс-служба ведомства проинформировала о том, вскоре будет собрано специальное пленарное заседание.





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