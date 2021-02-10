Съезд партии «Слуга Народа»: каких решений стоит ожидать

Партия "Слуга Народа" намерена провести сегодня, 10 февраля, съезд. Официально – чтобы выдвинуть двух кандидатов в депутаты. Довыборы пройдут в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Могут ли что-то рассмотреть неофициально или добавить в повестку дня? Каковы шансы у СН, кого бы они не выдвинули, учитывая, что Запад и Восток по состоянию на сегодня не находятся в их управлении? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Слуга Народа. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Новая идеология партии

Политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев подчеркивает, что довыборы принципиально не изменят расстановку сил в парламенте. Он также сомневается, что "слуги" сумеют их выиграть в указанных округах.

"В последнее время ходят слухи о том, что на съезде будет утверждена "новая идеология" партии. Вероятно, это будет что-то близкое к порошенковскому национализму", – прогнозирует Даниил Богатырев.

По его словам, тренд на "закручивание гаек" в идеологическом отношении очевиден.

"Рейтинг "слуг" падает, общественное недовольство растёт. А инструментов для купирования этого недовольства нет. Таким образом, остаются только репрессивные меры. Их-то власти и будут использовать, чтобы досидеть до конца срока", – считает эксперт.

Основные вопросы

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что основным вопросом будет всё же выбор наиболее перспективных кандидатур на довыборы.

"Для "слуг" это действительно вопрос номер один. СН сейчас жизненно важно за счет любого политического резерва укрепить монокоалицию, которая на грани развала. И два нардепа хоть и не панацея, но всё же могли бы обеспечить небольшой запас прочности. Особенно после внутреннего конфликта и разногласий во фракции в связи с изгнанием Дубинского", – подчеркивает политэксперт.

При этом, по его мнению, вполне логично, что, к примеру, в Донецкой области, шансы у СН одержать победу весьма мизерны, независимо от выбранных кандидатур.

"Электорат скорее отдаст предпочтение кандидату от ОПЗЖ или самовыдвиженцу. Что касается Ивано-Франковщины, то и тут ситуация для СН печальна. Многочисленные скандалы в рядах монокоалиции и непопулярные решения, согласно множеству социследований, значительно снизили партийный рейтинг СН. Напомню, что СН проиграла даже мэрское кресло в Кривом Роге – родном городе президента. А решение гаранта о блокировании телеканалов хоть и прибавило поддержки на западе страны, но это бонус скорее в копилку самого президента, а не в арсенал партии. И в СН это понимают".

Дмитрий Воронков не исключает, что параллельно с процессом отбора кандидатур, негласно в партийных рядах будет обсуждаться вопрос партийной субординации (после скандала с Дубинским), а также могут обсуждаться возможные варианты сотрудничества с другими партиями в отношении законодательных инициатив. Или же – стратегическое моделирование формата новой коалиции в случае, если монокоалиция продолжит сыпаться.

Напомним, проект Lift, который должен был позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством, был запущен еще в мае 2019 года, но, как обычно, в нашей стране, что-то пошло не так.

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