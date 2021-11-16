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«Тысячу Зеленского» оплатят сами украинцы: Шмыгаль раскрыл подробности

Президентская программа будет действовать в 2021 и 2022 году

сегодня, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Деньги на анонсированную президентом 1 тысячу гривен для полностью вакцинированных против COVID-19 украинцев возьмут из казны, из средств налогоплательщиков. Проблем с выплатами быть не должно, ведь они уже заложены в бюджете. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге написал глава правительства Денис Шмыгаль.

«Тысячу Зеленского» оплатят сами украинцы: Шмыгаль раскрыл подробности

Денис Шмыгаль. Фото: Обозреватель

Премьер пояснил, деньги найдут в фонде поддержки предпринимательства, пострадавшего от пандемии. То есть, фактически те средства, которые прошлый год выделяли для поддержки мелкого бизнеса теперь будут выделять для мотивации вакцинации. 

Денис Шмыгаль добавил, речь идет об общем фонде бюджета, откуда будут выделяться средства. То есть, фактически, сами же украинцы и профинансируют президентскую программу. Этой программой можно будет воспользоваться и в оставшееся время в 2021 году, и в первом полугодии 2022 года. 

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали инициативу президента Украины, а также рассказали, почему с этой инициативой власть серьезно опоздала. Также был сделан акцент на том, что мотивировать вакцинироваться нужно не всех подряд, а именно тех граждан, кто входит в группу риска, то есть пенсионеров, людей с сопутствующими заболеваньями. 

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал инициативу президента Зеленского по вакцинации, заявив, что у власти проблемы с математикой и средств на мотивацию вакцинироваться для всех украинцев точно не хватит.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7uG6VCVmQwo
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