Суд вновь перенес рассмотрение дела Порошенко: названа дата

Печерский суд Киева перенес слушание по делу об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату, лидеру политсилы "Европейская солидарность" Петру Порошенко на неделю. Заседание должно состояться 8 июля в 11:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



По словам нардепа, в качестве свидетелей суд должен вызвать понятых, которые присутствовали при "вручении подозрения Порошенко в ДБР".

Напомним, в Печерском районном суде Киева сегодня состоялось заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Порошенко подозревается в том, что "склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышения им власти и служебных полномочий" (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УКУ). Сторона обвинения настаивает на избрании меры пресечения в виде личного обязательства, а изначально прокуратура требовала ареста с залогом в 10 млн грн.

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