Не исключено, что в ЕС примут решение о возвращении украинских мужчин домой

Глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с министром Латвии Байбой Браже сообщил, что Украина, действительно, хотела бы вернуть находящихся за рубежом мужчин призывного возраста обратно домой.

Мужчины за границей

Как подчеркнул министр, возвращение таких мужчин является проявлением справедливости к тем, кто сейчас воюет на фронте. При этом он добавил, что все те мужчины, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года, за границей получили правовые статусы и социальные выплаты, поскольку они украинцы.

Кулеба добавил, что он, как министр иностранных дел, должен защищать находящихся за рубежом украинцев. Впрочем, он все же добавил, что сейчас речь идет именно о справедливости.

"Справедливость в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине",

– подчеркнул глава министерства иностранных дел.

При этом, бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак предположил, что в странах ЕС все же будет принято совместное решение о возвращении мужчин, выехавших после 24 февраля 2022 года незаконно, или же они потеряют право на пребывание из-за недействительных документов.

"Тех, кто имеет право на временное проживание, имеет семью, ведет бизнес и все прочее не будут трогать",

– считает Чумак.

Как считает политик, такие решения будут политическими и под них подведут нормативную базу. При этом он добавил, что таких мужчин может быть чуть более 400 тыс. человек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД ограничил украинским мужчинам призывного возраста доступ к получению консульских услуг. В Офисе президента поддержали такое решение и заявили, что сейчас Украина находится в войне и может принимать такие решения, которые помогут ей выжить.