Суд вновь перенес рассмотрение дела Порошенко: названа дата

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Татьяна Веремеева
Печерский суд Киева перенес слушание по делу об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату, лидеру политсилы "Европейская солидарность" Петру Порошенко на неделю. Заседание должно состояться 8 июля в 11:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, в качестве свидетелей суд должен вызвать понятых, которые присутствовали при "вручении подозрения Порошенко в ДБР".
Напомним, в Печерском районном суде Киева сегодня
состоялось заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко в
деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы
внешней разведки.
Порошенко подозревается в том, что "склонил военное должностное лицо –
главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно
превышения им власти и служебных полномочий" (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст.
426-1 УКУ). Сторона обвинения настаивает на избрании меры пресечения в виде
личного обязательства, а изначально прокуратура требовала ареста с залогом в 10
млн грн.
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