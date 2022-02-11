Стержень команды и управляющий Зеленским: два года Ермака на должности главы Офиса президента

Два года назад, 11 февраля 2020 года, Андрей Ермак стал руководителем Офиса президента Украины (ОП).

Андрей Ермак - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Что можно сказать о двух годах руления ОП Ермаком? Кем он является для Зеленского? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Именно Ермак является ключевой фигурой команды действующего президента

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев уверен: тот факт, что Ермак руководит ОП два года, несмотря на все попытки его свалить (а они предпринимались – как открыто, так и кулуарные), говорит сам за себя.

"Предшественник Ермака, Андрей Богдан, слишком явно демонстрировал, что Зеленский "работает президентом" в его Офисе. И был генератором постоянных внутри командных конфликтов. Что, безусловно, создавало напряжение в команде. Хоть многие считают, что Владимиром Александровичем можно легко манипулировать, быстрый уход Богдана показал, что это не так. Что Зеленский прекрасно всё видит – и принимает решения самостоятельно. Ну, интервью экс-главы ОП показывают, что для него такое кадровое решение президента оказалось обидным. Сильно зацепило его самолюбие", – отмечает политолог.

По его мнению, Ермак после Богдана оказался куда более комфортным для президента главой ОП.

"Он сумел потянуть тяжелейший воз распорядительной работы. А это рутинно, скучно, сложно. И именно Ермак является ключевой фигурой команды действующего президента, – считает Андрей Золотарев. – Да, есть люди, которые тоже пользуются огромным доверием Зеленского – тот же глава СБУ Иван Баканов, тот же замглавы ОП Кирилл Тимошенко – такая себе пожарная команда. Но стержень – именно Ермак. И то, что ему приходится тянуть еще и такие вещи как, к примеру, встречи политических советников глав нормандского формата (вчерашняя встреча в Берлине продолжалась около 9 часов) наглядно демонстрируют его важность и профессионализм. И пока я не вижу предпосылок, чтобы Зеленский с ним расстался".

Президент, по сути, живет в мире, который ему рисует Ермак

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Действительно, после Богдана – Ермак умело захватил внимание Зеленского. И всю его жизнедеятельность. И стал управляющим не только Офисом президента, но и собственно Зеленским. Это не глава ОП, не канцелярист, не вице-президент, как некоторые называют Ермака. Он именно управляющий Зеленским. И за два года такого управления достиг много. Был во всех официальных делегациях, где не должен был быть – ни по протоколу, ни по чему-то еще. Перетащил на себя полномочия МИД. А Зеленский сбрасывает на него большинство задач, которые эта власть плодит с неимоверной скоростью. И он худо-бедно с этим справляется. Или делает вид, что справляется".

Денис Богуш считает, что президент, по сути, живет в мире, который ему рисует Ермак. И судя по тому, что Зеленский говорил, что Ермак уйдет только вместе с ним, его такая ситуация устраивает.

"А вот для Украины это плохо, потому что огромное количество действий Зеленского – непрофессиональные, неадекватные ситуации. А значит Ермак, управляющий Зеленским, не профессионально и не очень адекватно справляется со своими обязанностями. Но политическую ответственность несет именно Зеленский, – акцентирует эксперт. – Народ выбирал ведь его, а не Ермака. Так что за все деяния политической ответственности Ермак не несет. А уголовную – возможно, если найдут его след в сливе операции с "вагнеровцами", в ряде других резонансных дел. Ну, а за все остальные государственные решения – всё будет "висеть" на Зеленском".

Ранее на портале "Комментарии" — Ермак прокомментировал перспективу переноса ТКГ в Турцию.

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