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Ермак прокомментировал перспективу переноса ТКГ в Турцию

Украина готова встречаться в Турции, если все стороны переговорного процесса согласятся на их перенос в Стамбул

сегодня, 02:15
Автор:

Ольга Чародий
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не возражает против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Турцию. Об этом сообщает на брифинге Ермак.

Ермак прокомментировал перспективу переноса ТКГ в Турцию

Андрей Ермак - фото из открытых источников


Глава Офиса президента считает, что место переговоров не имеет значение.


"Сегодня это (встреча ТКГ — ред.) происходит в формате видеоконференции. Украина слышала о таком предложении турецких партнеров, мы с радостью приняли это", — сказал Ермак.


По его словам, Украина готова встречаться в Турции, если все стороны переговорного процесса согласятся на их перенос в Стамбул. Ермак добавил, что главное в этих встречах, чтобы они были результативными.


Напомним, 26 января, в среду, на первом в 2022 году заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) прошло обсуждение инициативы депутатов Госдумы по ОРДЛО, вопроса установления режима тишины и других важных проблем. Об этом сообщают в пресс-службе украинской делегации в ТКГ. В ходе заседания Рабочей группы по безопасности и ТКГ посол ОБСЕ Микко Киннунен отметил положительный эффект, заключающийся в уменьшении количества обстрелов на 75%. Этого удалось добиться благодаря обсуждению необходимости введения режима прекращения огня в декабре 2021 года. Тогда участники консультаций высказались за соблюдение соответствующих мер.


Однако полностью обстрелы не прекратились и это продолжает наносить ущерб инфраструктуре, жизни и здоровью украинских гражданских граждан и военных. Поэтому Рабочая группа будет трудиться над разработкой дополнений к договоренностям, одобренным от 22.07.2020. Украинская делегация предоставила предложения по процедуре поиска без вести пропавших граждан в ОРДЛО и территориях, которые контролирует Украина. Также во время заседания обсудили, как реализовать противоминную деятельность, предусмотренную выводами Парижского саммита в Нормандском формате.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Kan1HzRLtE
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