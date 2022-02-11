Ермак прокомментировал перспективу переноса ТКГ в Турцию

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не возражает против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Турцию. Об этом сообщает на брифинге Ермак.

Андрей Ермак - фото из открытых источников





Глава Офиса президента считает, что место переговоров не имеет значение.





"Сегодня это (встреча ТКГ — ред.) происходит в формате видеоконференции. Украина слышала о таком предложении турецких партнеров, мы с радостью приняли это", — сказал Ермак.





По его словам, Украина готова встречаться в Турции, если все стороны переговорного процесса согласятся на их перенос в Стамбул. Ермак добавил, что главное в этих встречах, чтобы они были результативными.





Напомним, 26 января, в среду, на первом в 2022 году заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) прошло обсуждение инициативы депутатов Госдумы по ОРДЛО, вопроса установления режима тишины и других важных проблем. Об этом сообщают в пресс-службе украинской делегации в ТКГ. В ходе заседания Рабочей группы по безопасности и ТКГ посол ОБСЕ Микко Киннунен отметил положительный эффект, заключающийся в уменьшении количества обстрелов на 75%. Этого удалось добиться благодаря обсуждению необходимости введения режима прекращения огня в декабре 2021 года. Тогда участники консультаций высказались за соблюдение соответствующих мер.





Однако полностью обстрелы не прекратились и это продолжает наносить ущерб инфраструктуре, жизни и здоровью украинских гражданских граждан и военных. Поэтому Рабочая группа будет трудиться над разработкой дополнений к договоренностям, одобренным от 22.07.2020. Украинская делегация предоставила предложения по процедуре поиска без вести пропавших граждан в ОРДЛО и территориях, которые контролирует Украина. Также во время заседания обсудили, как реализовать противоминную деятельность, предусмотренную выводами Парижского саммита в Нормандском формате.

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