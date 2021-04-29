Спикер парламента рассказал, когда Рада может рассмотреть отставку Степанова

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Елизавета Черных
По словам председателя парламента Дмитрия Разумкова, отставка главы Минздрава Максима Степанова может произойти не раньше 18 мая. Об этом спикер ВР рассказал во время брифинга, передает "УНИАН".
Максим Степанов - фото: "Слуга народа"
Разумков подчеркнул, что народные избранники, собравшие 150 подписей за инициирование отставки министра здравоохранения, могут собраться в любой момент. При этом спикер парламента добавил, что он будет иметь три дня, чтобы созвать внеочередное заседание Верховной Рады.
Разумков также высказал предположение, что вряд ли все нардепы будут в Киеве на майские праздники. Он считает, что скорее их работа будет производиться по округам:
Глава Верховной Рады также отметил, что инициаторы отставки Максима Степанова выступили с предложением обратиться к Кабмину с этим вопросом, однако Разумков считает, что парламент должен самостоятельно определятся касаемо назначения или увольнения глав министерств.
Комментируя провал с вакцинацией от коронавируса, спикер парламента подчеркнул, что в данном случае ответственность должны разделить все органы власти и оппозиция.
Напомним, что по информации депутатки от политсилы "Голос" Ольги Стефанишиной, нардепы собрали в парламенте нужное количество подписей для того, чтобы рассмотреть увольнение Степанова. Политики, поддерживающие отставку Степанова, считают его виноватым в якобы "провале" борьбы с коронавирусной пандемией. Сама Ольга Стефанишина написала, что именно "на совести" руководителя Минздрава — смерти многих украинцев, погибших от ковида, и отсутствие необходимого количества вакцин.
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