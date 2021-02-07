Стало известно, почему СНБО не ввел санкции против телеканала "Наш"

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Гриниченко Дима
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны не ввел санкции против телеканала "Наш" вслед за каналами "112", "NewsOne" и "Zik". Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".
Телеканал Наш. Фото: Google
По его словам, для введения санкций нужны документы, в которых будут соответствующие доказательства и основания. Он отметил, что не стоит ходить под здание телеканала и проводить там митинги или выяснять отношения.
Ткаченко сказал, что телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik" были закрыты на основе документов, которые предоставили правоохранители, однако аналогичных данных в отношении телеканала "Наш" пока нет.
Телеканал наш формально принадлежит отцу бывшего депутата от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.
2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО против народного депутата Тараса Козака и его активов, среди которых были и каналы "112", "NewsOne" и "Zik".
Фактическим владельцем этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. Президент Зеленский заявил, что телеканалы получали финансирование из России, занимались пропагандой и подрывали национальную безопасность Украины.
Александр Ткаченко назвал их деятельность информационным терроризмом, который транслирует российскую пропаганду в Украину. Секретарь СНБОУ Данилов уже заявил, что власть готовит санкции против других народных депутатов.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что почему Украина не получит безвизовый с США.
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