Стало известно, почему СНБО не ввел санкции против телеканала "Наш"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны не ввел санкции против телеканала "Наш" вслед за каналами "112", "NewsOne" и "Zik". Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

Телеканал Наш. Фото: Google

По его словам, для введения санкций нужны документы, в которых будут соответствующие доказательства и основания. Он отметил, что не стоит ходить под здание телеканала и проводить там митинги или выяснять отношения.

Ткаченко сказал, что телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik" были закрыты на основе документов, которые предоставили правоохранители, однако аналогичных данных в отношении телеканала "Наш" пока нет.

Телеканал наш формально принадлежит отцу бывшего депутата от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО против народного депутата Тараса Козака и его активов, среди которых были и каналы "112", "NewsOne" и "Zik".

Фактическим владельцем этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. Президент Зеленский заявил, что телеканалы получали финансирование из России, занимались пропагандой и подрывали национальную безопасность Украины.

Александр Ткаченко назвал их деятельность информационным терроризмом, который транслирует российскую пропаганду в Украину. Секретарь СНБОУ Данилов уже заявил, что власть готовит санкции против других народных депутатов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что почему Украина не получит безвизовый с США.

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