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Обстановка на Донбассе обострилась: Аваков сделал тревожное заявление

Последняя неделя на востоке Украины оказался неспокойной

сегодня, 12:36
Автор:

Таисия Ерохина

На Донбассе резко обострилась ситуация в зоне военных действий за последнюю неделю. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в эфире одного из украинских телеканалов.

Обстановка на Донбассе обострилась: Аваков сделал тревожное заявление

Ситуация в зоне ООС. Фото из открытых источников

Как сообщил глава МВД, ситуация обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в кабинете президента Владимира Зеленского. По словам Авакова, гарант был вынужден немедленно отправить на восток, на линию фронта, Главнокомандующего Вооруженных Сил Руслана Хомчака.

"Происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю, — заявил министр Аваков. — Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война продолжается".

Как добавил глава МВД, война на Донбассе продолжается уже седьмой год. Обострение в последние дни, к сожалению, привело к гибели нескольких украинских военных. Кроме того, отметил Аваков, нельзя забывать о войне в информационном поле, которая также не сбавляет обороты.

Ранее стало известно, кто не попадет под амнистию после освобождения Донбасса. Некоторые категории людей точно могут не рассчитывать на амнистию. Так, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подробно рассказал о том, у кого не будет возможности попасть под амнистию после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также портал "Комментарии" сообщал, глава СНБО резко высказался о закрытии ряда телеканалов, сравнив их с фашистскими изданиями. Алексей Данилов вспомнил в контексте блокировки некоторых каналов, которых связывают с политиком Виктором Медведчуком, времена Второй мировой войны.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/38573_Arsen_Avakov_Na_Donbasi_rizko_zagostrilasya_situaciya_na_fronti_za_ostanniy_tizhden.htm
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