Обстановка на Донбассе обострилась: Аваков сделал тревожное заявление

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Таисия Ерохина
На Донбассе резко обострилась ситуация в зоне военных действий за последнюю неделю. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в эфире одного из украинских телеканалов.
Ситуация в зоне ООС. Фото из открытых источников
Как сообщил глава МВД, ситуация обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также в кабинете президента Владимира Зеленского. По словам Авакова, гарант был вынужден немедленно отправить на восток, на линию фронта, Главнокомандующего Вооруженных Сил Руслана Хомчака.
Как добавил глава МВД, война на Донбассе продолжается уже седьмой год. Обострение в последние дни, к сожалению, привело к гибели нескольких украинских военных. Кроме того, отметил Аваков, нельзя забывать о войне в информационном поле, которая также не сбавляет обороты.
Ранее стало известно, кто не попадет под амнистию после освобождения Донбасса. Некоторые категории людей точно могут не рассчитывать на амнистию. Так, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подробно рассказал о том, у кого не будет возможности попасть под амнистию после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также портал "Комментарии" сообщал, глава СНБО резко высказался о закрытии ряда телеканалов, сравнив их с фашистскими изданиями. Алексей Данилов вспомнил в контексте блокировки некоторых каналов, которых связывают с политиком Виктором Медведчуком, времена Второй мировой войны.
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