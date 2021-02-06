Почему не будет безвиза с США - министр иностранных дел Кулеба назвал причины

Язык
Coinspot 06.02.2021
BTC/USD
40098.83
ETH/USD
1706.09
LTC/USD
158.28
НБУ 06.02.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
Дмитрий Кулеба в получасовом интервью РадиоСвобода рассказал о деталях своей телефонной беседы с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кулеба про разговор с Блинкеном. Фото: источник
Он сообщил, что у обеих стран есть политическая воля на то, чтобы отношения между США и Украиной развивались и углублялись, об этом есть четкое понимание и конкретные договоренности.
Во время беседы поднимались вопросы энергетической сферы, в частности отношение стран к "Северному потоку", а также позиция Германии по этому вопросу. По словам Кулебы, у США есть свои интересы в энергетической сфере Европы, поэтому давать возможность Германии получить преимущество перед другими европейскими энергетическими компаниями им не выгодно. Глава МИД отметил, что позиция США и Украины по "Северному потоку" является тождественной. Также он отметил, что обсуждение "Северного потока" уже уходит в прошлое, ведь нужно двигаться вперед к другим источникам энергии.
Он также сообщил о том, что США и Украина согласились с важностью поддержки и развития человеческих контактов, программ для украинской молодежи. Для этого будут развиваться так называемые программы "мобильности", по которым будет больше возможностей путешествовать в Америку, а американцам — в Украину.
Телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром МИД Украины состоялась 2 февраля, его прокомментировали оба политика. Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях с США начинается "новый день", а Блинкен рассказал, что поговорить с украинским министром было "замечательно".
Ранее "Комментарии" разбирались, влияет ли США на "Слуг народа", и какие указания они получают от западных партнеров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости