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Почему не будет безвиза с США - министр иностранных дел Кулеба назвал причины

Во время телефонного разговора с госсекретарем США вопросы безвиза не поднимался, поскольку, по мнению Кулебы, пока он нереален

сегодня, 21:03
Автор:

Оленка Клочко

Дмитрий Кулеба в получасовом интервью РадиоСвобода рассказал о деталях своей телефонной беседы с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Почему не будет безвиза с США - министр иностранных дел Кулеба назвал причины

Кулеба про разговор с Блинкеном. Фото: источник

Он сообщил, что у обеих стран есть политическая воля на то, чтобы отношения между США и Украиной развивались и углублялись, об этом есть четкое понимание и конкретные договоренности.

Во время беседы поднимались вопросы энергетической сферы, в частности отношение стран к "Северному потоку", а также позиция Германии по этому вопросу. По словам Кулебы, у США есть свои интересы в энергетической сфере Европы, поэтому давать возможность Германии получить преимущество перед другими европейскими энергетическими компаниями им не выгодно. Глава МИД отметил, что позиция США и Украины по "Северному потоку" является тождественной. Также он отметил, что обсуждение "Северного потока" уже уходит в прошлое, ведь нужно двигаться вперед к другим источникам энергии.

"Я уже говорил с госсекретарем о будущем, о том, как строить энергетическую безопасность с учетом новых технологий: и "зеленую" энергетику, и водород — тот самый, который планирует массово использовать ЕС", — отметил Кулеба.

Он также сообщил о том, что США и Украина согласились с важностью поддержки и развития человеческих контактов, программ для украинской молодежи. Для этого будут развиваться так называемые программы "мобильности", по которым будет больше возможностей путешествовать в Америку, а американцам — в Украину.

"Я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. О безвизе с США не идет речь. Я, честно вам скажу, сейчас этот вопрос нереален, чтобы его поднять и сразу решить", — пояснил министр.

Телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром МИД Украины состоялась 2 февраля, его прокомментировали оба политика. Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях с США начинается "новый день", а Блинкен рассказал, что поговорить с украинским министром было "замечательно".

Ранее "Комментарии" разбирались, влияет ли США на "Слуг народа", и какие указания они получают от западных партнеров.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=342&v=xnqEPlEZSnQ&feature=emb_logo
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