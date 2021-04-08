Стало известно, кто является главным инициатором санкций СНБО

Стало известно, кто является главным инициатором и двигателем санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении пророссийских политиков, предателей и контрабандистов. Об этом сообщили высокопоставленные собеседники из кабинетов власти, передает издание "РБК-Украина".

СНБО Украины

По словам источников, главным двигателем процесса массового введения санкций является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Сообщается, что аналитики Данилова собирают информацию и все необходимые материалы для того, чтобы подготовить очередной список лиц и компаний, против которых будут введены санкции.

Источники отмечают, что такими действиями секретарь СНБО увеличивает свой политический вес. Также сообщается, что от СНБО часто поступают несовершенные в юридическом плане решения, которые приходится дорабатывать в Офисе президента.

Справка: 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе. Также СНБО вводило санкции против топ-чиновников времен Януковича, среди которых был бывший глава МВД Виталий Захарченко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты в Крыму хотят судить Петра Порошенко.

Читайте также о перспективах вступления Украины в НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!