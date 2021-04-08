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Главная Новости Политика внутренняя политика Стало известно, кто является главным инициатором санкций СНБО
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Стало известно, кто является главным инициатором санкций СНБО

Назван главный двигатель истории с санкциями

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, кто является главным инициатором и двигателем санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении пророссийских политиков, предателей и контрабандистов. Об этом сообщили высокопоставленные собеседники из кабинетов власти, передает издание "РБК-Украина".

Стало известно, кто является главным инициатором санкций СНБО

СНБО Украины

По словам источников, главным двигателем процесса массового введения санкций является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Сообщается, что аналитики Данилова собирают информацию и все необходимые материалы для того, чтобы подготовить очередной список лиц и компаний, против которых будут введены санкции.

Источники отмечают, что такими действиями секретарь СНБО увеличивает свой политический вес. Также сообщается, что от СНБО часто поступают несовершенные в юридическом плане решения, которые приходится дорабатывать в Офисе президента. 

Справка: 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли нардепа и кума Путина Виктора Медведчука. 

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе. Также СНБО вводило санкции против топ-чиновников времен Януковича, среди которых был бывший глава МВД Виталий Захарченко. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты в Крыму хотят судить Петра Порошенко.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/glavnym-initsiatorom-sanktsiy-vlyaetsya-sekretar-1617860129.html
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Обусуждения

Владимир

сегодня, 10:45

Без права ВЫБОРА о никакой демократии не может быть и речи !!!

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