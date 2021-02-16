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Стало известно, когда вынесут приговоры по расстрелам на Майдане

Названа точная дата

сегодня, 17:00
Автор:

Гриниченко Дима

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о том, когда стоит ожидать вынесения приговоров по делам расстрелов на улице Институтской в феврале 2014 года, которые переломили ход Евромайдана. Об этом она сообщила в новом видеообращении.

Стало известно, когда вынесут приговоры по расстрелам на Майдане

Фото: Google

По словам Венедиктовой, конца расследования и приговоров по делам Майдана можно ожидать уже в концу 2021 года. Генпрокурор рассказала о боде расследования по состоянию на сегодняшний день. Она отметила, что в прошлом году 42 человека получили подозрение по делу о расстрелах на Майдане.

Она отметила, что решение судов в первой инстанции по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года можно ожидать уже в 2021 году.

Генпрокурор отметила, что с расчётом заседаний судов, можно ожидать решений и приговоров уже до конца 2021 года.

Справка: в ноябре 2013 года в Киеве начались массовые протесты из-за решения президента Виктора Януковича об отказе от курса Украины на Европейскую интеграцию.

Протесты продолжались до конца февраля 2014 года. 20 февраля на Майдане и улице Институтской случился массовый расстрел, в котором погибло более 100 человек.

По официальным данным, за время Евромайдана было убито 106 протестующих и 16 сотрудников правоохранительных органов.  

22 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отстранение Виктора Януковича от президентских обязанностей по причине его бегства на территорию России. Исполняющим обязанности президента парламент назначил спикера Александра Турчинова. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Кравчук выступает на российских телеканалах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-acDlWePPbY&feature=emb_logo
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