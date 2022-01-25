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Стало известно, когда состоятся внеочередные выборы мэра в Запорожье

Предварительной датой названо последнее воскресенье октября 2022 года

сегодня, 19:10
Автор:

Денис Подставной
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Названа предварительная дата проведения выборов городского головы в городе Запорожье. Об этом сообщила на своей странице в cоциальной сети Facebook народный депутат Юлия Яцик. 

Стало известно, когда состоятся внеочередные выборы мэра в Запорожье

Местные выборы - фото из открытых источников

Сегодня, 25 января, на заседании Подкомитета Верховной Рады по выборам было принято решение о назначении внеочередных выборов запорожского городского головы. 

Предварительная дата проведения выборов городского головы Запорожья –  последнее воскресенье октября (30.10.2022 года.)

Окончательное решение по дате выборов будет принимать Комитет по организации государственной власти. Результаты решения станут известны завтра, 26 января. 

Стало известно, когда состоятся внеочередные выборы мэра в Запорожье - фото 2

Скриншот: Fecebook.com/Юлия Яцык 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что народный депутат рассказал, почему нужно провести закрытое заседание парламента с участием Владимира Зеленского. Петр Порошенко заявил о нескольких ключевых моментах, которые требует его партия. 

Сайт "Комментарии" писал, что  в команде Зеленского назрел новый скандал – глава Налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев может оказаться причастным к российскому ФСБ и уничтожению украинского бизнеса. 

Читайте также, что сегодня, 25 января, энергетики из соседней республики Беларусь оказывают аварийную помощь энергосистеме Украины. Согласно опубликованным данным, резервные электрические мощности предоставляются по запросу представителей нашей страны. В прошлом году также возникала потребность в аварийной помощи. Отмечается, что тогда она возникала из-за отсутствия мощностей в энергосистеме Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5387203171294850&id=100000156622011
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