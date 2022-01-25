Слуга народа Даниил Гетманцев может оказаться причастным к ФСБ и уничтожению украинского бизнеса

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Людмила Слободенюк
Данило Гетманцев, возглавляющий в Верховной Раде Украины налоговый и таможенный Комитет, попал в скандал. За данными журналистов, он может оказаться причастным не только к деятельности российских спецслужб, но и в создании преград для украинского бизнеса. Об этом пишет издание "Украинские новости", передает портал "Комментарии".
Даниил Гетманцев. Фото с сайта партии "Слуга народу"
По данным издания, прошлое Гетманцеву вспомнили после того, как Министерство финансов США наложило санкции в отношении четырех граждан Украины, связанных с российскими спецслужбами. В этом списке оказался экснардеп Владимир Сивкович, который 8 лет был руководителем Гетманцева (с 2002 по 2010 Гетманцев был официальным помощником народного депутата от Партии Регионов, который работал в правительстве Азарова и входил в СНБО при Януковиче).
Источники указывают, что якобы связи Гетманцева с Сивковичем помешали ему в 2017 году пройти конкурс на должность судьи Кассационного административного суда. В настоящее время в Верховной Раде Гетманцев работает в команде президента Украины и возглавляет таможенный и налоговый комитет Парламента. Против него и его решений объединились представители крупного бизнеса, уверенные, что Гетманцев якобы не может с таким прошлым работать на благо украинской экономики.
Так, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк заявил, что якобы Гетманцев уничтожает экономические перспективы страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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