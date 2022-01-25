Слуга народа Даниил Гетманцев может оказаться причастным к ФСБ и уничтожению украинского бизнеса



















Данило Гетманцев, возглавляющий в Верховной Раде Украины налоговый и таможенный Комитет, попал в скандал. За данными журналистов, он может оказаться причастным не только к деятельности российских спецслужб, но и в создании преград для украинского бизнеса. Об этом пишет издание "Украинские новости", передает портал "Комментарии".

Даниил Гетманцев. Фото с сайта партии "Слуга народу"

По данным издания, прошлое Гетманцеву вспомнили после того, как Министерство финансов США наложило санкции в отношении четырех граждан Украины, связанных с российскими спецслужбами. В этом списке оказался экснардеп Владимир Сивкович, который 8 лет был руководителем Гетманцева (с 2002 по 2010 Гетманцев был официальным помощником народного депутата от Партии Регионов, который работал в правительстве Азарова и входил в СНБО при Януковиче).

Источники указывают, что якобы связи Гетманцева с Сивковичем помешали ему в 2017 году пройти конкурс на должность судьи Кассационного административного суда. В настоящее время в Верховной Раде Гетманцев работает в команде президента Украины и возглавляет таможенный и налоговый комитет Парламента. Против него и его решений объединились представители крупного бизнеса, уверенные, что Гетманцев якобы не может с таким прошлым работать на благо украинской экономики.

Так, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк заявил, что якобы Гетманцев уничтожает экономические перспективы страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К большому сожалению, у нас есть Гетманцев, который за два года сделал для уничтожения экономического развития, наверное, больше, чем кто-либо за все годы независимости. Последние два года этот человек, наверное, больше всего тормозит экономику страны, убивает малый, средний и крупный бизнес". Последняя инициатива — запретить ФЛПам 3-й группы работать с юридическими лицами под соусом, что будто бы все они "скрытые" работники компаний. Скажу, что это контрольный выстрел в голову экономическому развитию", — написал Поперешнюк. Подобные выводы сделали и другие эксперты: соучредитель Института будущего Юрий Романенко считает необходимым проверить связи Гетманцева с Россией, а предприниматель Павел Себастьянович заявил , якобы именно из-за деятельности Гетманцева в Украине стало меньше предприятий на полмиллиона, а также попросил Службу безопасности Украины заняться расследованием деятельности Гетманцева в Украине. Читайте также: В столице начались протесты: что требуют митингующие



















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