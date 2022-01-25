Нардеп рассказал, почему нужно провести закрытое заседание парламента с участием Зеленского

Лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, почему следует срочно выделить значительную сумму для Вооруженных сил (ВСУ) и зачем закрытое заседание парламента с участием президента. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Петр Порошенко, фото из открытых источников

По словам политика, встреча глав фракций с министром обороны и главнокомандующим была не слишком информативна. На закрытом заседании украинским политикам вместе с президентом стоит обговорить вопросы обороноспособности и обеспечения армии всем необходимым, в частности финансирования ВСУ.



"Мы продолжаем настаивать на проведении закрытого заседания Верховной Рады с участием президента. Только что нардепы приняли отдельное обращение к парламентам мира. Мы хотим, чтобы вопросы безопасности континента, с учетом вопроса безопасности Украины, обсуждались в каждом парламенте и на площадке Организации Объединенных Наций. Почему тогда они не обсуждаются в законодательном органе Украины", — отметил нардеп.

Порошенко также сообщил, что его партия требует реализации несколько ключевых моментов. Во-первых, на финансирование Вооруженных сил нужно выделить 50 млрд. гривен.

"Спасибо фракциям демократической оппозиции, что они поддержали наш законопроект о внесении изменений в государственный бюджет и выделение 50 млрд гривен на финансирование ВСУ", — подчеркнул Порошенко.

Эти средства должны быть потрачены, прежде всего, на увеличение денежного довольствия военнослужащих, чтобы они получали "больше сторожа в супермаркете". Таким образом, неукомплектованные на 50% боевые бригады должны срочно вернуть военных, не продливших контракты с ВСУ, назад, теперь уже за достойное денежное обеспечение. В боевые подразделения смогут вернуться ветераны, которые служили раньше по контракту на шесть месяцев или больше.



Кроме этого, нужно создать стратегические резервы. То есть выделить средства, провести тендеры и закупить горюче-смазочные материалы, продовольствие, лекарства и медицинские средства, вооружение и снаряжение для военных.

Из государственного бюджета следует выделить средства для органов местного самоуправления, которые будут направлены в порядке софинансирования с местными бюджетами на развертывание подразделений территориальной обороны. На местных властях лежит задача: выделить помещения для складов, штабов терробороны, оборудовать комнаты для хранения оружия, проинформировать население о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации.

Также власти следует максимально приложить усилия к обеспечению обороноспособности армии. Поэтому, по словам политика, необходимо снабдить армейцев средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ударными беспилотными аппаратами.

Вышеупомянутую сумму денег можно собрать из разных источников, добавляет Порошенко: с транша от МВФ, с макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд 200 млн евро, которую предоставит Европа, и из средств, предусмотренных на программу "Большое строительство". Впрочем, депутаты "Слуги народа" не поддержали решение о перераспределении средств из этой программы.

Как сообщал портал "Комментарии", в столице начались протесты. Около тысячи активистов движения SaveFop заблокировали правительственный квартал в центре Киева, требуя отмены регистраторов расчетных операций, которые с 1 января являются обязательными для II- III групп ФЛП.

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