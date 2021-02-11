Стало известно, когда Медведчук может запустить новый телеканал

Народный депутат и кум Путина Виктор Медведчук может запустить новый телеканал с пророссийской риторикой после закрытия каналов 112, NewsOne и Zik, на которые президент Зеленский наложил санкции СНБО. Об этом рассказал медиаюрист Роман Головенко, передает издание "Деловая столица".

Медведчук. Фото: Liga

По его словам, Медведчук, скорее всего, будет покупать новые каналы для их развития, либо приобретет готовый телеканал и просто переведет туда журналистов и редакции.

Медиаюрист отметил, что из-за того, что санкции наложили на Тараса Козака (формального владельца каналов), то власти не смогут запретить вещание новых платформ Медведчука.

По словам Головенко, новый телеканал подаст заявку на лицензию в Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который не может отказать в рассмотрении.

Эксперт сказал, что запуск нового телеканала Медведчука вполне можно ожидать уже в марте и попытка воскресить телевизионный рупор точно будет.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и ряд его бизнес-активов, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik. Формальным собственником этих телеканалов считают нардепа Виктора Медведчука.

Владимир Зеленский заявил, что медиахолдинг финансировался из России и работал против национальной безопасности нашей страны, подрывая её движение в Евросоюз и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил телеканалы в информационном терроризме.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Медведчука назвали причину закрытия его телеканалов.

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