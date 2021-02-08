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Ермак узнал о блокировке каналов Медведчука за 30 минут, – СМИ

Решение держали в секретности

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

История с наложением санкций на телеканалы 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком получила неожиданное продолжение. В частности, стало известно, что глава Офиса Президента Андрей Ермак узнал о принятии решения за 30 минут. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник во власти.

Ермак узнал о блокировке каналов Медведчука за 30 минут, – СМИ

Ермак. Фото: ОП

Сообщается, что глава Офиса Президента Андрей Ермак узнал о решении о наложении санкций на каналы группы Медведчука за полчаса до самого события, несмотря на то, что Ермак считается наиболее приближённой к Зеленскому фигурой.

Источник отмечает, что в последнее время на кабинетах Банковой стало намного больше определенности, а ключевым аспектом стала полная секретность при подготовке санкций против телеканалов.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении нардепа Тараса Козака, который является владельцем телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа и кума Путина Виктора Медведчука. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каналы получали финансирование из России и работали против национальной безопасности нашей страны, подрывая курс в Европейский союз и НАТО. 

Министр культуры Александр Ткаченко назвал каналы Медведчука рупорами российской пропаганды и обвинил их в информационном терроризме.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что журналистов каналов Медведчука могут перестать пускать в Раду.

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Источник: https://daily.rbc.ua/rus/show/klub-aktsionerov-proishodit-opzzh-vliyaet-1612716901.html
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