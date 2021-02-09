Зеленский заявил об отмене карантина, но не для всех (ВИДЕО)

Карантин могут отменить для тех, кто вакцинировался или переболел COVID-19 - фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что для некоторых людей в стране карантин может быть отменен. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Так, карантинные ограничения могут быть полностью отменены для тех украинцев, которые уже переболели коронавирусом или же сделали вакцинацию от этой болезни. По словам Зеленского, это один из правильных выходов из ситуации. Таким образом, для этих категорий людей будут снимать любые ограничения действующего карантина. Президент отметил, что постоянно жить в напряжении невозможно. Поэтому нужно что-то менять. А начать стоит именно с отмены запретов, хоть пока и не для всех.

Поскольку многие довольно скептически относятся к тому, чтобы делать прививку от COVID-19, Зеленский решил показать на своём примере, что это полностью безопасно и, к тому же, принесет большую пользу. Также он отметил, что хочет, чтобы его родители, как и он, вакцинировались, как только в Украине появится вакцина в свободном доступе.





Напомним, что Украина получит вакцину Novavax, которая показала эффективность выше 95,6%. Кроме того, в страну будут поставлять еще вакцины от AstraZeneсa, Pfizer, Sinovac.

В ходе своего выступления гарант также затронул тему путешествий. По его мнению, будет правильным, если в страны ЕС смогут выезжать только те люди, которые сделали прививку от коронавируса.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что немецкий лидер озвучил свою позицию относительно Украины и ее будущего, а также о том, что Минздрав объяснил, будут ли прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca.





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