Стала известна дата проведения нового заседания СНБО: какой вопрос рассмотрят

Президент Украины поручил провести очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Заседание СНБО. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания 15 октября в 16:00.

В сообщении отмечается, что все члены Совета проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Как передает УНИАН, ранее во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента Данилов сообщал о том, что на заседании заслушают отчеты органов в отношении контрабандистов, против которых ввели санкции. Кроме того, по словам секретаря СНБО, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что нардеп рассказал о сфере, в которой Украина "положит Россию на лопатки". Несмотря на то, что тягаться с Россией в количестве вооружения Украина пока что не может, есть направление, где мы способны не только выровнять баланс сил, но и нанести агрессору "неприемлемых потерь" в случае обострения ситуации. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал , что на саммите Украина-ЕС даже не обсуждался вопрос о том, чтобы лишить Украину безвизового режима. Министр считает,

что слухи об угрозе потери Украиной безвизового режима распространяют некоторые политические игроки, которые на самом деле не владеют ситуацией.

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