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Стала известна дата проведения нового заседания СНБО: какой вопрос рассмотрят

Новое заседание СНБО проведут уже на этой неделе

сегодня, 20:25
Автор:

Денис Подставной

Президент Украины поручил провести очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Стала известна дата проведения нового заседания СНБО: какой вопрос рассмотрят

Заседание СНБО. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания 15 октября в 16:00. 

В сообщении отмечается, что  все члены Совета проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Как передает УНИАН, ранее во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента Данилов сообщал о том, что на заседании заслушают отчеты органов в отношении контрабандистов, против которых ввели санкции. Кроме того, по словам секретаря СНБО, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что нардеп рассказал о сфере, в которой Украина "положит Россию на лопатки". Несмотря на то, что тягаться с Россией в количестве вооружения Украина пока что не может, есть направление, где мы способны не только выровнять баланс сил, но и нанести агрессору "неприемлемых потерь" в случае обострения ситуации. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на саммите Украина-ЕС даже не обсуждался вопрос о том, чтобы лишить Украину безвизового режима. Министр считает, что слухи об угрозе потери Украиной безвизового режима распространяют некоторые политические игроки, которые на самом деле не владеют ситуацией. 




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Источник: https://www.facebook.com/rnbou/posts/2360400847427187
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