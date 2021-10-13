Нардеп рассказал о сфере, в которой Украина «положит Россию на лопатки»

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что тягаться с Россией в количестве вооружения Украина пока что не может, есть направление, в котором мы способны не только выровнять баланс сил, но и нанести агрессору "неприемлемых потерь" в случае обострения ситуации. Речь идет о войне в киберпространстве. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева
По его словам, наши ИТ-специалисты являются одними из лучших в мире. Тысячи украинцев работают сегодня в Кремниевой долине и на самые известные мировые компании, и они остаются патриотами. Это огромный ресурс для превращения Украины в одну из самых мощных стран в сфере кибервойны. Надо только правильно организовать процесс.
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