logo
Русский Українська

BTC/USD

55110.84

ETH/USD

3442.89

LTC/USD

173.05

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Нардеп рассказал о сфере, в которой Украина «положит Россию на лопатки»
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп рассказал о сфере, в которой Украина «положит Россию на лопатки»

Нардеп Егор Чернев уверен, что в войне в киберпространстве Украина не оставит шансов России

сегодня, 16:38
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что тягаться с Россией в количестве вооружения Украина пока что не может, есть направление, в котором мы способны не только выровнять баланс сил, но и нанести агрессору "неприемлемых потерь" в случае обострения ситуации. Речь идет о войне в киберпространстве. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Егор Чернев.

Нардеп рассказал о сфере, в которой Украина «положит Россию на лопатки»

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

"Если бы в Кремле знали, что в случае столкновения с Украиной мы "положим" всю их критическую инфраструктуру, обвалим энергосистему, остановим логистическую отрасль, транспорт и т.д., они бы не решились на широкомасштабную агрессию. Именно поэтому я считаю, что одной из главных задач Украины на ближайшие годы должно стать создание мощного "киберщита", в который входили бы не только "кибервойска", но и другие неофициальные структуры, способные вести войну в киберпространстве. Победить Россию мы пока можем только там", – отметил нардеп.

По его словам, наши ИТ-специалисты являются одними из лучших в мире. Тысячи украинцев работают сегодня в Кремниевой долине и на самые известные мировые компании, и они остаются патриотами. Это огромный ресурс для превращения Украины в одну из самых мощных стран в сфере кибервойны. Надо только правильно организовать процесс.

"Считаю, что все мы должны понимать огромное значение войны в киберпространстве и активно работать над укреплением этого направления. Для защиты своей свободы и независимости мы имеем право использовать все доступные средства и должны делать это максимально эффективно, жестко и, если надо, асимметрично", – резюмировал Егор Чернев. 

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, сколько кибератак совершили на госресурсы в Украине.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4590976724274407
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ