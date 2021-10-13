Нардеп рассказал о сфере, в которой Украина «положит Россию на лопатки»

Несмотря на то, что тягаться с Россией в количестве вооружения Украина пока что не может, есть направление, в котором мы способны не только выровнять баланс сил, но и нанести агрессору "неприемлемых потерь" в случае обострения ситуации. Речь идет о войне в киберпространстве. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

"Если бы в Кремле знали, что в случае столкновения с Украиной мы "положим" всю их критическую инфраструктуру, обвалим энергосистему, остановим логистическую отрасль, транспорт и т.д., они бы не решились на широкомасштабную агрессию. Именно поэтому я считаю, что одной из главных задач Украины на ближайшие годы должно стать создание мощного "киберщита", в который входили бы не только "кибервойска", но и другие неофициальные структуры, способные вести войну в киберпространстве. Победить Россию мы пока можем только там", – отметил нардеп.

По его словам, наши ИТ-специалисты являются одними из лучших в мире. Тысячи украинцев работают сегодня в Кремниевой долине и на самые известные мировые компании, и они остаются патриотами. Это огромный ресурс для превращения Украины в одну из самых мощных стран в сфере кибервойны. Надо только правильно организовать процесс.

"Считаю, что все мы должны понимать огромное значение войны в киберпространстве и активно работать над укреплением этого направления. Для защиты своей свободы и независимости мы имеем право использовать все доступные средства и должны делать это максимально эффективно, жестко и, если надо, асимметрично", – резюмировал Егор Чернев.

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