Социологи обнародовали рейтинг партий в Украине: кто в лидерах

Если бы выборы в украинский парламент проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов среди определившихся с выбором украинцев, получила бы партия "Европейская Солидарность" (19,6%). На втором месте были бы "слуги народа" с 15,4% голосов избирателей. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательской компании Active Group.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

В число лидеров среди политических партий также попали бы: "Батькивщина" — 12,6% голосов, "Оппозиционная платформа — За Жизнь" — 9,8%, "Розумна політика" — 7%, а также "Сила и честь" с 5,6%. Другие партии не набрали бы больше 5% голосов избирателей.

Социологи также выяснили, что против всех представленных политических партий проголосовало бы 10,3% граждан Украины, а 11,2% не принимали бы участия в голосовании.

В то же время в антирейтинге партий также лидирует "ЕС", которую ни при каких условиях не поддержали бы 31,5% украинцев. Второе место антирейтинга досталось пропрезидентской партии "Слуга народа" — 30,6%, "ОПЗЖ" — 25,2%, "Батькивщина" — 11,3%, "НАШи" — 11%, "Партия Шария" — 8,2% и "Радикальная партия Ляшко" — 5,8%.

Отмечается, что исследовании, которое было проведено с 4 по 6 февраля текущего года приняло участие 1200 респондентов. Опрос проводился при помощи метода face-to-face.

Напомним, что в Украине также появился и свежий президентский рейтинг, согласно которому победу на ближайших выборах одержал бы действующий лидер Владимир Зеленский. Его главным конкурентом был бы пятый президент страны Петр Порошенко.

Ранее на портале "Комментарии" - Стержень команды и управляющий Зеленским: два года Ермака на должности главы Офиса президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!