logo

BTC/USD

43735.51

ETH/USD

3114.00

LTC/USD

133.72

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Первое место в антирейтинге кандидатов на президентский пост возглавил Петр Порошенко

сегодня, 14:23 comments2387
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов избирателей получил бы действующий лидер Владимир Зеленский. За него отдали бы голоса 21,8% украинцев, которые определились с выбором. Это следует из результатов опроса исследовательской компании Active Group, который был проведен в феврале 2022 года. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

На втором месте в рейтинге электоральных предпочтений Петр Порошенко, который одержал бы 19,1% голосов. За ним в рейтинге расположился бы Юрий Бойко (8,4%), Юлия Тимошенко (8,2%), Игорь Смешко (7%), Дмитрий Разумков (6,7%) и Евгений Мураев (5,5%). Другие кандидаты, по данным социологов, получили бы на выборах президента менее 5% голосов украинцев. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует - фото 2

Социологи также выяснили, что против всех представленных кандидатов проголосовали бы 9,6% украинцев, а на выборы не пошли бы 8,6% граждан Украины. 

Первое место в антирейтинге кандидатов на президентский пост, по данным Active Group, возглавил Петр Порошенко. За пятого президента Украине не проголосовали бы ни при каких условиях 35,7% избирателей. На втором месте антирейтинга — Владимир Зеленский, которого бы точно не поддержали 34,4% украинцев. 

Антирейтинг Юрия Бойко составил 25,1%, Виктора Медведчука — 20,8%, Юлии Тимошенко — 18,7%, Евгения Мураева — 17,3%. 

В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует - фото 3

Напомним, что согласно результатам исследования "Центра Разумкова", следующие выборы президента Украины состоялись бы в два тура с большой вероятностью. Их лидером бы был Владимир Зеленский. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Обнародован рейтинг лучших вузов Украины: кто в десятке лидеров. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://activegroup.com.ua/2022/02/09/sociologi-z-active-group-doslidili-elektoralni-upodobannya-ukraynciv/
Теги:
comments

Обсуждения

Ярославович

сегодня, 14:56

Тільки недалекі люди будуть голосувати за цю двійку один почав а другий продовжив геноцид пенсійний тарифний ціновий і ми будем це терпіти) - Володимир, ви пропустили в реченні два тире і чотири коми. Тож, терпіти вас, це взагалі пекельна мука.

Володимир

сегодня, 14:36

Тільки недалекі люди будуть голосувати за цю двійку один почав а другий продовжив геноцид пенсійний тарифний ціновий і ми будем це терпіти

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!