В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов избирателей получил бы действующий лидер Владимир Зеленский. За него отдали бы голоса 21,8% украинцев, которые определились с выбором. Это следует из результатов опроса исследовательской компании Active Group, который был проведен в феврале 2022 года.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

На втором месте в рейтинге электоральных предпочтений Петр Порошенко, который одержал бы 19,1% голосов. За ним в рейтинге расположился бы Юрий Бойко (8,4%), Юлия Тимошенко (8,2%), Игорь Смешко (7%), Дмитрий Разумков (6,7%) и Евгений Мураев (5,5%). Другие кандидаты, по данным социологов, получили бы на выборах президента менее 5% голосов украинцев.





Социологи также выяснили, что против всех представленных кандидатов проголосовали бы 9,6% украинцев, а на выборы не пошли бы 8,6% граждан Украины.

Первое место в антирейтинге кандидатов на президентский пост, по данным Active Group, возглавил Петр Порошенко. За пятого президента Украине не проголосовали бы ни при каких условиях 35,7% избирателей. На втором месте антирейтинга — Владимир Зеленский, которого бы точно не поддержали 34,4% украинцев.

Антирейтинг Юрия Бойко составил 25,1%, Виктора Медведчука — 20,8%, Юлии Тимошенко — 18,7%, Евгения Мураева — 17,3%.

Напомним, что согласно результатам исследования "Центра Разумкова", следующие выборы президента Украины состоялись бы в два тура с большой вероятностью. Их лидером бы был Владимир Зеленский.

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