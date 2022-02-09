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Социолог рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть у власти

Украинцы могут считать нынешнюю власть недостаточно компетентной

сегодня, 11:35
Автор:

Елизавета Черных
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По словам директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, сейчас в украинском политикуме недостаточно "новых лиц", а украинцы хотели бы видеть у власти более профессиональных деятелей. Об этом специалист рассказал "РБК-Украина". 

Социолог рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть у власти

Верховная Рада Украины - фото: REUTERS

"Возможно, не хозяйственники, а юристы, но они все же должны выглядеть профессионально", — сказал Паниотто. 

Социолог допустил, что в связи с внутриполитической борьбой, украинцы могут считать действующую власть недостаточно компетентной. К тому же, добавляет Паниотто, общество имеет запрос на более компетентных политиков, в связи с этим привлекательность "новых лиц" снижется. 

"Украинцы не хотят, чтобы у власти были люди новые и некомпетентные, а вместо этого хотят компетентных. Лучше всего — это, пожалуй, если бы они были новые и компетентные, потому что определенный запрос на "новые лица" все равно есть", — сказал директор КМИС. 

Социолог считает, что люди, имеющие контроль над медиа и ресурс, способны более активно формировать имидж. 

"У более известных политиков есть более высокий антирейтинг. Есть часть людей, например, 50%, которые никогда за них не проголосуют", — добавил Паниотто. 

Отметим, что согласно последнему соцопросу, проведенному "Центром Разумкова" в конце января, ближайшие выборы главы государства с большой долей вероятности состоятся в два тура. При этом в рейтинге по-прежнему лидирует действующий президент Владимир Зеленский, однако в партийном первенство получила "Европейская солидарность". 

Ранее на портале "Комментарии" - Зеленский и Порошенко формально "делят" первое место президентского рейтинга: что думают эксперты. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kakih-politikov-ukraintsy-hotyat-videt-vlasti-1644396065.html
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