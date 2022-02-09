Социолог рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть у власти

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Елизавета Черных
По словам директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, сейчас в украинском политикуме недостаточно "новых лиц", а украинцы хотели бы видеть у власти более профессиональных деятелей. Об этом специалист рассказал "РБК-Украина".
Верховная Рада Украины - фото: REUTERS
Социолог допустил, что в связи с внутриполитической борьбой, украинцы могут считать действующую власть недостаточно компетентной. К тому же, добавляет Паниотто, общество имеет запрос на более компетентных политиков, в связи с этим привлекательность "новых лиц" снижется.
Социолог считает, что люди, имеющие контроль над медиа и ресурс, способны более активно формировать имидж.
Отметим, что согласно последнему соцопросу, проведенному "Центром Разумкова" в конце января, ближайшие выборы главы государства с большой долей вероятности состоятся в два тура. При этом в рейтинге по-прежнему лидирует действующий президент Владимир Зеленский, однако в партийном первенство получила "Европейская солидарность".
Ранее на портале "Комментарии" - Зеленский и Порошенко формально "делят" первое место президентского рейтинга: что думают эксперты.
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