Обновленный рейтинг: Зеленский все еще первый, а вот «Слуга народа» продолжила падение

Как передает портал "Комментарии", результаты социсследования "Центра Разумкова", проведенного с 28 по 31 января 2022 года, показали две вещи – ближайшие президентские выборы с большой долей вероятности пройдут в два тура, а также то, что монобольшинства в новом парламенте уже может не быть. В президентском рейтинге по-прежнему лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский, а в партийном рейтинге на первом месте закрепилась "Европейская Солидарность".

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовало бы 26% тех, кто определился со своими политическими симпатиями. На втором месте оказался бы пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы отдать свои голоса чуть больше 24%. Следовательно, разрыв между двумя политиками в пределах статистической погрешности. И в таком случае второго тура выборов не избежать.

Что касается партийного рейтинга, то, согласно опроса, на первом месте уверенно закрепилась "Европейская Солидарность". Политическая сила пятого президента продолжает увеличивать, отрыв от "Слуги народа". Так, среди тех, кто определился с выбором, за "ЕС" готовы проголосовать 25,2%, за "Слугу народа" 18,4%. На третьем месте "Батькивщина" с 12,6%. На четвертом "ОПЗЖ" с 9%. Пятой в рейтинге идет "Разумная политика" с 8,7%. Остальные партии не набирают минимально необходимые 5% для попадания в Верховную Раду.

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