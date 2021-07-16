СНБО предлагает в электронных декларация указывать наличие гражданства другой страны

Совет национальной безопасности и обороны предлагает указывать наличие другого гражданства и вида на жительство в электронных декларациях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на брифинге после сегодняшнего очередного заседания ведомства.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"В декларации будет добавлена еще одна новая графа о том, имеют ли люди, которые, согласно закону о предотвращении коррупции, декларируют информацию о себе и своих доходах, гражданство других стран или вид на жительство в некоторых странах мира", — сообщил Данилов.

По его словам, украинцев, которые, обязательно, по требованию законодательства, должны декларировать определенную информацию о себе, в стране около 1 млн в год.

"Поэтому, если Верховная Рада Украины поддержит закон об олигархах, они так же будут заполнять эту декларацию и указывать наличие у себя вида на жительство или иного гражданства", — подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла закон об олигархах за основу. Нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского об олигархах. За инициативу президента проголосовали 275 нардепов.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Данилов объяснил, когда будет обнародован "список олигархов". Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в пятницу, 16 июля, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны могут прозвучать первые фамилии олигархов.

Отвечая на один из вопросов журналистов о том, будут ли уведомлены фамилии тринадцати олигархов, о которых уже ранее упоминал чиновник, секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал представителям масс-медиа дождаться 16 июля.

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