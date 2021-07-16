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Главная Новости Политика внутренняя политика СНБО предлагает в электронных декларация указывать наличие гражданства другой страны
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СНБО предлагает в электронных декларация указывать наличие гражданства другой страны

В случае принятия Верховной Радой закона об олигархах, они так же должны будут указывать наличие гражданства других стран

сегодня, 20:54
Автор:

Лиля Воробьева

Совет национальной безопасности и обороны предлагает указывать наличие другого гражданства и вида на жительство в электронных декларациях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на брифинге после сегодняшнего очередного заседания ведомства.

СНБО предлагает в электронных декларация указывать наличие гражданства другой страны

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"В декларации будет добавлена еще одна новая графа о том, имеют ли люди, которые, согласно закону о предотвращении коррупции, декларируют информацию о себе и своих доходах, гражданство других стран или вид на жительство в некоторых странах мира", — сообщил Данилов.

По его словам, украинцев, которые, обязательно, по требованию законодательства, должны декларировать определенную информацию о себе, в стране около 1 млн в год.

"Поэтому, если Верховная Рада Украины поддержит закон об олигархах, они так же будут заполнять эту декларацию и указывать наличие у себя вида на жительство или иного гражданства", — подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла закон об олигархах за основу. Нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского об олигархах. За инициативу президента проголосовали 275 нардепов.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Данилов объяснил, когда будет обнародован "список олигархов". Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в пятницу, 16 июля, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны могут прозвучать первые фамилии олигархов.

Отвечая на один из вопросов журналистов о том, будут  ли уведомлены фамилии тринадцати олигархов, о которых уже ранее упоминал чиновник, секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал представителям масс-медиа дождаться 16 июля.

 


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