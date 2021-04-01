СНБО может собраться на заседание 2 апреля: о чем будут говорить — СМИ

Уже в эту пятницу, 2 апреля, на очередное заседание могут собраться представители Совета нацбезопасности и обороны. Такую информацию сообщили личные источники "Украинской правды". Однако больше деталей о готовящемуся собранию стало известно благодаря "Зеркалу недели".



Заседание Нацсовета может состояться 2 апреля. Фото: аппарат СНБО

Как утверждают журналисты, на пятничном заседании СНБО, вероятно, обсудят около десяти различных вопросов.

Среди тем, которые могут вынесены на повестку дня, называют очередной пакет санкций и вакцинацию. Экономические ограничения, по данным журналистов, могут касаться лиц, которые промышляют в Украине контрабандой. Медицинская же часть заседания будет, скорее всего, относиться к планам организации массовой вакцинации против COVID-19.

Напомним, что вынесение неких "ковидных" вопросов на заседание Совета не так давно анонсировал секретарь организации Алексей Данилов. Чиновник не исключал, что центральной власти придется прибегнуть к "закрытию всей страны", как уже было прошлой весной. При этом Данилов подчеркивал, что политики четко понимают все риски как одобрения локдауна, так и его игнорирования.

На специальном заседании СНБО планировали обсудить обострившуюся коронавирусную ситуацию, а также возможные экономические последствия от происходящего. Какой фактор для введения локдауна Данилов считает основным, можно узнать в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему украинская сторона не реагирует на введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Также на портале имеется информация о том, что, по мнению экспертов, дает Украине очередная порция санкций, направленная на Россию. Напомним, что в санкционном списке СНБО от 23 марта оказалось более 80 лиц, среди которых даже французские граждане.

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