СМИ внимательно следят за всем, что говорит и делает лидер оппозиции Виктор Медведчук, - эксперты

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, несмотря на все репрессии, которые устроила в отношении него нынешняя власть, продолжает оставаться политиком, чьё мнение важно для СМИ всего мира.

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

Оппозиционный политик занял 4-е место в рейтинге медиапопулярности. Об этом пишет политический журнал "Корреспондент". Автор статьи Сергей Онищенко отмечает, что даже в период отпусков все внимание СМИ приковано именно к лидеру оппозиции Виктору Медведчуку.

"Казалось бы, июль — это время отпусков, когда народ мало интересуется политикой. Но Виктор Медведчук, занявший 4-е место, сумел разрушить этот стереотип, доказав, что внимание СМИ к его фигуре не зависит от времени года и от занимаемых должностей, а, скорее, зависит от той политической позиции, которую отстаивает оппозиционный лидер. Медведчук грамотно использовал выступление в Киевском апелляционном суде как публичную площадку, с которой он разгромил все обвинения против себя и еще раз аргументировал, что речь идет о репрессиях со стороны власти против его главного политического оппонента", — говорится в публикации.

Внимание СМИ к Виктору Медведчуку вполне понятно, считает политический эксперт Михаил Погребинский. Ведь он — единственный политик в Украине, предлагающий альтернативный путь развития страны. На фоне тотального падения экономики и уровня жизни граждан, накопления социальных проблем и полного разочарования украинцев во власти план спасения от лидера оппозиции вызывает большой интерес в обществе.

"Оппозиция реальная, лидер реальный. И, конечно, Медведчук, это очевидно. Поэтому люди начинают присматриваться. Посмотрим, как будет дальше, но сегодня выглядит так, что он фактически единственный, но его команда, его партия — они единственные, кто говорит, что все неправильно и надо делать прямо противоположное, несмотря на то что ему не дают возможности участвовать в публичной политике, т. к. он должен дома сидеть. Но все равно внимание ко всему, что он там пишет, все равно есть и, я думаю, дальше будет", — подчеркнул эксперт.

Оставшись под домашним арестом в результате незаконных действий власти, Виктор Медведчук продолжает активную политическую деятельность. Он единственный из украинского политикума ответил на статью Владимира Путина, которая активно обсуждалась и в Украине, и в России. Народный депутат Ренат Кузьмин уверен, в своей статье "О будущем украинского и российского народов" Виктор Медведчук предлагает спасение для страны и именно этим перебирает на себя функции президента.

"То, что сегодня Медведчук ответил Путину, это как раз и есть начало диалога. Было бы хорошо, чтобы украинская власть отнеслась к этому именно так. Спасение страны — обязанность каждого украинского гражданина. И сегодня единственный политик в стране — это Виктор Медведчук, который предлагает это спасение, реальный путь этого спасения и план спасения Украины. Я думаю, к этому нужно прислушаться всем и объединиться вокруг этой идеи", — отметил нардеп.

Именно популярность идей Виктора Медведчука заставляет власть прикладывать сверхусилия, чтобы устранить его с политической арены. Сфальсифицированные доказательства, срежиссированные Офисом президента суды, обыски и нападения радикалов — власть не останавливается ни перед чем. Но эксперты отмечают, что все попытки власти уничтожить оппозицию не повлияли на рейтинг партии.

Возможно, в СН ожидали, что рейтинг ОПЗЖ снизится, но этого не произошло, потому что люди закрепились на своих позициях. Более того, я думаю, что значительная часть людей, 73% — цифра условная, но показательная, эти 73% есть же где-то, они никуда не делись, они сидят. Они просто сейчас видят эту ситуацию и давление и преследования, и другие — даже трагические — случаи", — подчеркнул эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.



Несмотря на преследование, которое власть развернула против Медведчука, его родных и соратников, лидер оппозиции остается одним из самых цитируемых политиков, пишет политтехнолог Екатерина Селантьева.

Аналитики и эксперты уверены: чем мощнее будут попытки власти лишить Медведчука возможности работать на благо Украины, тем шире будет популярность лидера оппозиции среди СМИ и украинцев.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что по мнению народного депутата Бурмича Медведчук мог бы сбежать куда угодно, но остался, чтобы строить правовую и богатую страну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт информировал о том, что в поле зрения тысяч западных СМИ находятся политические преследования оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Подробнее читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!