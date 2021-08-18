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Преследование Медведчука и скандал с Чаусом: О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Журналисты отметили, что в поле зрения тысяч западных СМИ находятся политические преследования оппозиции во главе с Виктором Медведчуком

18 августа 2021, 15:55
Автор:

Станислав Молчанов

22 августа в Киев с визитом прибудет федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Повестка переговоров известна: это ситуация на Донбассе и судьба украинской газотранспортной системы в привязке к запуску "Северного потока — 2". Вместе с тем, европейские СМИ сформировали украинской власти достаточно неприглядный имидж. Поэтому переговоры президента Владимира Зеленского с Ангелой Меркель начинаются на фоне целого ряда критических публикаций в европейских СМИ, пишет 112.ua.

Преследование Медведчука и скандал с Чаусом: О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что речь о похищении судьи Чауса в Молдове, атаке рейдеров на канадскую компанию TIU, развивающую солнечную энергетику в Украине, и преследованиях власти в отношении Виктора Медведчука.

История, когда сотрудники украинских спецслужб в марте прямо на улице в Кишиневе якобы похитили и насильственно вывезли из страны беглого судью Николая Чауса, прогремела на всю Европу. А главное, рассорила официальный Киев с официальным Кишиневом. Как бы ни скрывали на Банковой, в издании утверждают, что СМИ все равно узнали о том, как президент Молдовы Майя Санду якобы устроила украинской делегации во главе с Зеленским громкий скандал на встрече в Батуми. И самое опасное для власти, пишут журналисты, что история с похищением Чауса продолжается, поэтому грозит принести еще немало неприятных сюрпризов.

Об истории с якобы атакой "приватовских" во главе с Коломойским на солнечную электростанцию TIU в Никополе писали многие авторитетные издания, начиная с The Brussels Times. Влиятельное европейское СМИ отметило, что по злой иронии судьбы именно TIU была спонсором "Украинского дома" в Давосе, где президент Зеленский обещал иностранному бизнесу "инвестиционных нянь".

"Хороша няня, нечего сказать, отключила СЭС от сети и требует продать бизнес за копейки", — пишут журналисты. 

В издании также отмечают, что около 70 тыс. иностранных СМИ написали о политических преследованиях оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Из последних публикаций можно взять Luxemburg Herald, где прямо в заголовке открытым текстом написали, что дело против Медведчука является сфальсифицированным.

Журналисты вспоминают и недавний скандал, когда сенатор Франции Натали Гуле обратилась с запросом на имя министра по делам Европы и главы МИД о том, что украинские власти без суда и следствия закрыли телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", а лидер оппозиции Виктор Медведчук находится под домашним арестом, причем без суда и следствия. Кроме того недавно Верховный комиссар ООН заявил, что запрет телеканалов "противоречит международным стандартам в области прав человека".

"Все вместе это формирует совсем не такой имидж администрации президента в Европе, как бы хотелось на Банковой. А избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и преследований оппозиции может быть непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского, как политика, в ЕС, а это путь, который в свое время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович", — резюмируют журналисты. 


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Источник: https://112ua.tv/mnenie/presledovanie-medvedchuka-i-skandal-s-chausom-o-chem-pishut-evropeyskie-smi-nakanune-vizita-merkel-588222.html
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