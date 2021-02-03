Зеленский назначил проверку подразделений ВСУ на передовой

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Оленка Клочко
Президент Украины инициировал проведение проверки состояния готовности подразделений ВСУ, которые находятся на передовой. Соответствующее распоряжение №12 он подписал 1 февраля, сообщает пресс-служба Главы государства.
Президент назначил инспекцию ООС. Фото: открытые источники
Цель проверки — инспекция деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, выполняющих задачи на передовой. Комиссия будет проверять уровень готовности сил и средств, принимающих участие в Операции объединенных сил, к выполнению задач по предназначению.
Инспекция будет изучать меры, принимающиеся органами военного управления, руководством ВСУ и Министерства обороны, для использования имеющихся сил и средств, которые выполняют боевые задачи на востоке страны. Будет проведена оценка их эффективности.
Проверка призвана найти причины, которые могут негативно повлиять на уровень готовности сил и средств на выполнение задач по предназначению.
Пресс-служба Президента объясняет, что проведение проверки не было неожиданным, ведь она утверждена в "Плане контроля за деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году".
Результатом инспекции станет доклад Президенту, а также подготовка предложений относительно того, какие существуют пути для повышения уровня возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в оборонной сфере.
Основным исполнителем поручения выступает Офис президента, который привлекает в комиссию представителей Совета национальной безопасности и обороны, Вооруженных сил и Министерства обороны.
Напомним, недавно со своего дежурства в зоне ООС исчез военнослужащий. "Комментарии" сообщали, что есть подозрения об удержании его в плену боевиками.
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