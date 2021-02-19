СНБО должен рассмотреть профнепригодность Главнокомандующего ВСУ Хомчака – эксперты

Сегодня, 19 февраля, состоится очередное заседания СНБО. Повестку дня работы Совета Офис Президента держит в тайне. И это по данным некоторых Telegram-каналов связано с попыткой выяснить источники слива информации из ОП.

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Занавес тайны приоткрыла народный депутат от СН Ирина Верещук.

"Подтверждаю, что вероятно будут рассмотрены вопросы безопасности — касательно Донбасса. Мы знаем, что последние дни происходило обострение ситуации, были выступления Главнокомандующего (ВСУ) и Андрея Ермака, который отвечает за "переговорный трек" в Минской трехсторонней группе, и остальных начальников, что уполномочены на осуществление определенных функций касательно безопасности. И касательно того, что сегодня должны делать наши военные. Все это указывает на то, что такой вопрос будет обсуждаться", — сказала она каналу "Украина 24".

Как известно, вопрос военного управленческого кризиса в украинской армии, действительно, на сегодня так не решен. Украинцы наблюдали неоднократные попытки со стороны ОП урегулировать противостояние Главкома ВСУ Руслана Хомчака с министром обороны Андреем Тараном.

Член Совета волонтеров при МО Михаил Макарук сообщил, что якобы "Хомчак проигнорировал уже 98 приказов Минобороны", и так дальше продолжаться не может. Особенно на фоне эскалации ситуации на фронте.

Следовательно, эксперты предполагают, что вопрос профнепригодности Главнокомандующего ВСУ Хомчака может стать предметом обсуждения и жестких решений членов СНБО.

"Самая большая профнепригодность Хомчака сегодня заключается в том, что за время его командования не было освобождено ни единого сантиметра украинских территорий", — говорит военный эксперт Роман Коваль.

Сегодня командование только и делает, что отчитывается о боевых потерях и раненых, хотя обязано отвечать за территориальную целостность и безопасность государства, а обороноспособность Украины под их руководством снизилась, подчеркивает он.

Коваль отмечает, что кризис военного командования, вылившейся в противостояние Хомчака с Тараном — "вообще отдельная история", которую даже сложно комментировать.

"Сегодня украинское общество не знает главкома своей армии, зато знает о коррупционных скандалах при закупке масок и ИВЛ для военных. Но в ВСУ на этот счет молчат. И логично, если президент Зеленский даст поручение СНБО расследовать деятельность Хомчака — СНБО будет расследовать... Если не даст — не будет. В целом же, я считаю, что мы окончательно утратили боеспособное войско и руководство армии нужно срочно менять. Но не шило — на мыло. А на людей, у которых военных дух и хорошие управленческие навыки", — резюмировал Коваль.

Отметим, что отставки Хомчака от Зеленского требуют волонтеры. Они инициировали сбор подписей, указывая на то, что армия сегодня находится в очень критическом состоянии и полностью деморализована.

Как сообщалось, эксперты раскрыли подробности о сегодняшнем заседании СНБО и назвали политиков, которые могут попасть под удар.

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