СНБО должен рассмотреть профнепригодность Главнокомандующего ВСУ Хомчака – эксперты

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Станислав Молчанов
Сегодня, 19 февраля,
состоится очередное заседания СНБО. Повестку дня работы Совета Офис Президента
держит в тайне. И это по данным некоторых Telegram-каналов связано с попыткой выяснить источники слива информации из
ОП.
Фото из открытых источников
Занавес тайны
приоткрыла народный депутат от СН Ирина Верещук.
Как известно,
вопрос военного управленческого кризиса в украинской армии, действительно, на
сегодня так не решен. Украинцы наблюдали неоднократные попытки со стороны ОП
урегулировать противостояние Главкома ВСУ Руслана Хомчака с министром обороны
Андреем Тараном.
Член Совета волонтеров
при МО Михаил Макарук сообщил, что якобы "Хомчак проигнорировал уже
98 приказов Минобороны", и так дальше продолжаться не может. Особенно на
фоне эскалации ситуации на фронте.
Следовательно,
эксперты предполагают, что вопрос профнепригодности Главнокомандующего ВСУ
Хомчака может стать предметом обсуждения и жестких решений членов СНБО.
Сегодня
командование только и делает, что отчитывается о боевых потерях и раненых, хотя
обязано отвечать за территориальную целостность и безопасность государства, а обороноспособность Украины под их руководством снизилась, подчеркивает
он.
Коваль отмечает, что кризис военного командования, вылившейся в противостояние Хомчака с Тараном — "вообще отдельная история", которую даже сложно комментировать.
Отметим, что
отставки Хомчака от Зеленского требуют
волонтеры. Они инициировали сбор подписей, указывая на то, что армия сегодня
находится в очень критическом состоянии и полностью деморализована.
Как сообщалось,
эксперты раскрыли подробности о сегодняшнем заседании
СНБО и назвали политиков, которые могут попасть под удар.
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